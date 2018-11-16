年薪400萬女強人遭老闆夫性侵 隱忍2年復仇成功

2018年11月16日 10:30 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

一名年薪400萬的女主管小惠(化名)被派駐到國外時，遭到女老闆的黃姓丈夫性侵得逞， 2年後小惠離職返台，聽聞黃男透過前同事向她表達愛慕之情，讓隱忍2年的小惠頓時崩潰蒐證提告。台中高分院判黃男3年1月徒刑。

判決書指出，2014年黃男邀請小惠一同前往廣東省佛山市遊玩，黃男趁小惠酒醉不省人事，被其他同事攙扶入房時，趁機潛入對小惠伸出狼爪，期間小惠大喊「大哥不要！」，黃男色慾攻心，說「不行，我受不了」後性侵小惠得逞。

由於小惠頗受女老闆倚重，事發後小惠為了工作隱忍此事，直到2016年6月小惠才離職返台接受心理諮商，之後黃男與一名離職員工閒聊，提到很想念小惠等語，小惠輾轉得知後氣憤難平，回想起被侵犯的夢魘，向父親泣訴尋求幫助。

小惠當初被侵犯時沒有留下證據，父親建議他直接與色狼黃男聯絡，小惠傳簡訊給黃男「聽說你想找我吃飯？」，立刻釣到對方上鉤，對話間小惠泣不成聲地哭訴這2年來身心受創，總算逼得黃男道歉「妳二年過的這麼辛苦，我真的，我真的，對你很拍謝…很拍謝」。

小惠錄下關鍵錄音後提告，她在庭上指出她是T，不可能與男性發生關係，法官根據小惠所提供的錄音，黃男卸下心防親口向小惠道歉，認定黃男罪行明確，判決黃男3年1月有期徒刑。另外黃男拿出300萬與小惠達成和解。

(中時電子報)