《時來運轉》運彩報報 - 歐國聯賽升降級爭奪戰

克羅埃西亞慶賀在主場踢贏西班牙。（美聯社）

友善列印
中時電子報

2018-19賽季的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）小組賽接近尾聲，本週將是各隊最後一場或兩場的小組比賽，各級聯賽各小組的競爭仍陷於膠著，目前只有B級聯賽第1組3連勝的烏克蘭，以及D級聯賽第1組4連勝的喬治亞篤定拿下小組第1，下賽季將分別升上A級和C級聯賽，也同時預約一席2020歐洲國家盃附加賽的參賽名額。

歐洲國家聯賽最受矚目的A級聯賽，在歷經3個比賽週後，仍沒有一組決出冠軍，但第2組3連敗的冰島，和第3組1和2敗的波蘭，已經提前一輪確定降級。

A1組法國一馬當先，最後一輪小組賽作客荷蘭只要不敗即可拿下第1；荷蘭仍有逆襲機會，除了必須戰勝法國外，最後一輪作客德國也要避免落敗，就有可能後來居上搶下分組第1。荷蘭必須步步為營，因為一旦2連敗，或是踢平法國卻大敗給德國，也可能被德國逆轉而墊底降級。以A1組前4輪比賽看來，除了德國首戰在主場0：0逼平法國外，後3場都踢出大比分（高於2.5球）。由於荷蘭踢平法國還不保險，德國則必須拚進球，估計最後2場小組也不會保守，大分可期。

A2組是比利時和瑞士之爭，兩隊最後一輪的交鋒將決定冠軍誰屬。比利時目前2勝，瑞士2勝1和，比利時先踢冰島只要不敗，最後一輪作客不輸瑞士即可奪冠。而瑞士必須憑主場優勢，收復首回合作客1：2落敗的失地，仍可後來居上。比利時主場對提前降級的冰島，如無意外可順利拿下3分，作客瑞士則相對困難。由於比利時和瑞士都擅於防守，瑞士面對強敵都打防守反擊，估計小分較佳。

A3組以葡萄牙首名機會最高，作客義大利即使輸球，最後一輪擊敗波蘭仍可順利成為小組第1。葡萄牙首回合主場1：0小勝義大利，兩隊防守都有水準演出，小分相對合理。波蘭由於對義大利兩回合1和1敗，因此就算積分相同排名仍落在義大利之後而提前降級，故葡萄牙最後一輪對戰波蘭可望迎來一場大勝。

A4組較讓人意外的是世界盃亞軍克羅埃西亞，前2場小組賽只有1和1敗，包括作客0：6不敵西班牙。不過本小組3隊都仍有機會拿下第1。克羅埃西亞後來主場以3：2擊退西班牙，假如客場再勝英格蘭，將以7分躍居榜首，英格蘭則要接受降級命運。英格蘭奪冠的唯一希望就是自己在主場擊敗克羅埃西亞。比賽撲朔迷離，勝負難測，預料也將是大分的結果居多。

(中時電子報)

台灣運彩官網

《時來運轉》運彩報報 - 大無止… MLB》轉戰釀酒人打出生涯年 葉利…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。