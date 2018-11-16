《時來運轉》運彩報報 - 歐國聯賽升降級爭奪戰

2018年11月16日 10:43 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018-19賽季的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）小組賽接近尾聲，本週將是各隊最後一場或兩場的小組比賽，各級聯賽各小組的競爭仍陷於膠著，目前只有B級聯賽第1組3連勝的烏克蘭，以及D級聯賽第1組4連勝的喬治亞篤定拿下小組第1，下賽季將分別升上A級和C級聯賽，也同時預約一席2020歐洲國家盃附加賽的參賽名額。

歐洲國家聯賽最受矚目的A級聯賽，在歷經3個比賽週後，仍沒有一組決出冠軍，但第2組3連敗的冰島，和第3組1和2敗的波蘭，已經提前一輪確定降級。

A1組法國一馬當先，最後一輪小組賽作客荷蘭只要不敗即可拿下第1；荷蘭仍有逆襲機會，除了必須戰勝法國外，最後一輪作客德國也要避免落敗，就有可能後來居上搶下分組第1。荷蘭必須步步為營，因為一旦2連敗，或是踢平法國卻大敗給德國，也可能被德國逆轉而墊底降級。以A1組前4輪比賽看來，除了德國首戰在主場0：0逼平法國外，後3場都踢出大比分（高於2.5球）。由於荷蘭踢平法國還不保險，德國則必須拚進球，估計最後2場小組也不會保守，大分可期。

A2組是比利時和瑞士之爭，兩隊最後一輪的交鋒將決定冠軍誰屬。比利時目前2勝，瑞士2勝1和，比利時先踢冰島只要不敗，最後一輪作客不輸瑞士即可奪冠。而瑞士必須憑主場優勢，收復首回合作客1：2落敗的失地，仍可後來居上。比利時主場對提前降級的冰島，如無意外可順利拿下3分，作客瑞士則相對困難。由於比利時和瑞士都擅於防守，瑞士面對強敵都打防守反擊，估計小分較佳。

A3組以葡萄牙首名機會最高，作客義大利即使輸球，最後一輪擊敗波蘭仍可順利成為小組第1。葡萄牙首回合主場1：0小勝義大利，兩隊防守都有水準演出，小分相對合理。波蘭由於對義大利兩回合1和1敗，因此就算積分相同排名仍落在義大利之後而提前降級，故葡萄牙最後一輪對戰波蘭可望迎來一場大勝。

A4組較讓人意外的是世界盃亞軍克羅埃西亞，前2場小組賽只有1和1敗，包括作客0：6不敵西班牙。不過本小組3隊都仍有機會拿下第1。克羅埃西亞後來主場以3：2擊退西班牙，假如客場再勝英格蘭，將以7分躍居榜首，英格蘭則要接受降級命運。英格蘭奪冠的唯一希望就是自己在主場擊敗克羅埃西亞。比賽撲朔迷離，勝負難測，預料也將是大分的結果居多。

(中時電子報)