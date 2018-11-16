美讓步？朝不需提交核武清單 川金年初可望二會

2018年11月16日 10:41 中時電子報 吳映璠

美國總統川普與北韓最高領導人金正恩6月世紀會面後，達成北韓無核化協議，不過雙方就朝鮮提交核武清單一事上始終無法達成共識，關係自此停滯不前，現傳出美國有意在該議題上讓步，川、金可望在明年1月1日過後二度會面。

美國副總統彭斯談及川金二度峰會將確認北韓去核武計畫細節。

川普、金正恩今年世紀會面過後，美、朝雙方持續就二度會面做準備，不過川金二會的先決條件是北韓需提交境內包括數量、地點在內等核武相關完整資訊，朝方則一再拒絕提供相關訊息，甚至推遲與美國國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）的會面，雙方關係一度惡化。

不過據國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美方已決定讓步，美國副總統彭斯（Mike Pence）15日表示，美國不會要求北韓在年初的川金二會前提交核武完整清單，不過屆時公開核武及導彈位置的「可驗證」計畫必須達成。

彭斯指出現在必須看到成果：「在下一場峰會上我們必須制定完整計畫，包括確認有哪些武器，確認武器位置以便於視察，以及擬定去核武的計畫。」

就在美方釋出善意、並敲定川金二會日期不久後，北韓官媒朝中社又澆冷水，宣布成功測試「新開發尖端戰略武器」，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）此前也表示北韓境內可能有多達20個未公開的導彈基地仍在運轉。

美國有線電視新聞網（CNN）引述自前國防部長黑格（Chuck Hagel），認為川普「憑空捏造」有關北韓的評論，「北韓未簽署去核武步驟的任何相關文件，當中沒有任何白紙簽字的承諾及簽名，完全是川普自己在說」。

(中時電子報)