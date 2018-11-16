政大校長交接 郭明政： 期許政大領航台灣

2018年11月16日 10:55 旺報 簡立欣

國立政治大學16日舉行校長交接典禮，新任校長郭明政在教育部常務次長林騰蛟監交之下，由卸任校長周行一手中接過印信。郭明政表示政大不只是台灣的大學、亞洲的大學，也將是國際一流的大學，期許讓政大重放光明、勇敢出航、領航台灣。

62歲的郭明政是政大法律系暨研究所畢業，赴德國慕尼黑取得法學博士之後回台，在國立中正大學擔任副教授一年後，就回母校政大任職迄今達27年，目前是政大法學院院長，也是總統府年金改革委員會委員之一。

去年11月20日政大召開校務會議，時任校長的周行一當時服務屆滿3年（2014年11月16日到任），依照規定可以續任，而校務會議原定也是要討論校長續任議題；不料周行一在會中無預警當眾宣布不再續任校長職位，之後並寄給全校公開信表示「因家庭因素，在經過長時間的掙扎，努力到最後的此刻，以慎重的心情向大家宣布」只做到2018年11月15日，拋下震撼彈，政大隨即展開校長遴選程序，共有7人角逐。

由於期間恰逢台大校長遴選之後教育部「卡管」、「拔管」風波，同為頂尖國立大學的政大遴選校長因此備受注目，政大遂要求所有遴選委員及參選人都須簽訂承諾書，確定做到利益迴避及揭露兼職資訊，否則喪失資格。

今年6月政大教職員師生執行「同意權投票」，郭明政及資訊系教授李蔡彥、傳播學院院長林元輝等3人通過同意門檻；7月22日政大舉行校長遴選最終投票，歷經近9小時，郭明政獲得21位遴委中14人同意，以過半數、且最多同意票當選政大新任校長。

郭明政在交接典禮上表示，謹記羅家倫前教育長創校時許下的願景：「要負起如同普法戰爭之後法國政治學院對法國的責任；希望把這所學校辦成像英國倫敦大學政治經濟學院和巴黎政治學院相似的水準。」他期許政大有求新求變的精神，在安定中求變，「但安定不是守舊，沉寂更不是冬眠！」

(旺報 )