普悠瑪檢討　列車ATP關閉將強制限速

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中時

台鐵普悠瑪列車10月21日發生出軌，造成18死、200餘人受傷，交通部今（16）上午召開記者會，說明台鐵普悠瑪列車與整體行車安全精進。台鐵局長張政源表示，未來普悠瑪、太魯閣等列車關閉列車自動防護系統（ATP）後，將啟用強制限速，預計明年4月招標、年底上路。

交通部長吳宏謀指出，普悠瑪18組列車的ATP，已完成連結，接下會進行穩定性測試；主風泵經維修及更新後，更換9台主風泵（空氣壓縮機）與8個中空絲膜除濕機，現在18組均正常運轉。

此外，台鐵局日前修訂ATP使用要點，發布並實施，當ATP關閉後，尤其涉及到安全及相關通報處理程序，要嚴格遵守、不能打折。吳宏謀說，台鐵將優化ATP，改善遠端監控系統訊息太多、判讀不容易的問題，現在先由專人協助判讀，明年底前完成18組普悠瑪、8組太魯閣、32組PP自強號的強制降速行駛功能，目前同樣先由人工進行。

為提升行車效率，台鐵將拉長夜間養護時間帶，提升軌道和車輛穩定度，未來透過大數據分析，擬定最適當班表，調整利用率低班次、縮短行車區間等方向，預計最快12月20日之後，會提出調整後的班表。

張政源說，未來ATP關閉後，列車將強制降速，預計明年4月招標，讓普悠瑪、太魯閣、PP自強號多一層保護，雙人乘務在強制限速系統上線前，會繼續實行。至於列車速限會訂在多少，還在與專家、學者們討論，台鐵也會參考國內外鐵道規定。

(中時 )

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