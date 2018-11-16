台北》取消重陽敬老金遭對手陣營狂批 柯：不應操弄世代衝突換取選票

2018年11月16日 11:18 中時 張潼

台北市長柯文哲上任後取消重陽敬老禮金，此次選舉拜票期間不但遭遇許多民眾抗議、反彈，對手陣營也都頻頻攻擊這項政策，昨天國民黨候選人丁守中遇到一名長輩哭訴，他也當場承諾或好好照顧，並說若當選會恢復禮金發放。對此，柯文哲今早受訪時不以為然地說，政治上有他的競爭，但還是要維持一定程度理想性，不應該操弄世代衝突換取選票。

柯文哲指出，政治有競爭，但還是有他的理想性，自己作為外科醫生，最重要的會議就是那種併發症、死亡病例討論會，所以他的態度是這樣，不對的政策都會修改，但是重陽敬老金一直到現在為止，無論政治學、社會、公共行政學界，沒有學者出來說應該發齊頭式重陽敬老金，所以表示學理上（發）是不對的，「當然騙取選票還是有用啦！」

柯文哲強調，政治有他的競爭，但還是要維持一定程度理想性，不應當操弄世代戰爭換取選票。他說，現階段台灣社會有世代衝突，從太陽花學運就可以看出，而面對這種世代之間的不同意見，要怎麼變成和諧共融的社會？比方說北市府推動青銀共居、祖孫共學、樂齡學堂，或文山老人院內設置幼兒園，其實都是在想說世代有他的衝突，但要去建構一個比較和諧的社會。

柯文哲說，他也也知道這種錢被取消長輩就是不爽，可是3年前在台北市推路邊停車收費，一開始也是人人喊罵，但現在若公投會過，因為有路邊停車收費才能做鄰里交通改善、1280補貼才可以建立，有些東西維持理想性、推久了，等到4、5年後台北市有完整老人福利系統，就覺得說我們跟其他縣市比起來還不錯，「在那天來到之前，大家還是不爽，那沒辦法！」

(中時 )