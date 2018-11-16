第一夫人吃什麼？圓山飯店重現經典料理

2018年11月16日 10:50 中時電子報 綜合報導

關於國家元首，大家的印象往往都只存在於電視採訪之中，充滿著神秘與傳奇，想要一窺他們的全貌似乎沒那麼容易，但是其實我們只是想知道他們的日常作息，愛吃什麼佳餚、每天的三餐菜單就僅此而己，因此創立一甲子的圓山大飯店，不但與蔣家密不可分之外，更擁有許多美饌料理與珍稀故事，而這些傳奇美食像經典料理「元首套餐」、「夫人套餐」，即將重現在我們一般的消費者眼前。

圓山大飯店圓苑餐廳_元首餐

永遠的第一夫人，也是圓山大飯店的創辦人─蔣宋美齡女士，除了陪同蔣總統到飯店參加國宴外，也經常到飯店視察業務、品研主廚的手藝，她最喜歡的料理是什麼呢？因為夫人接受的是西方教育，所以習慣西式料理，而且以高纖、高蛋白、輕量、輕食為主，包括高纎果汁、蔬菜條優格、杏仁茶、高纖土司、水果，偶爾點一份牛排，最後來上一杯無咖啡因的咖啡。因此圓山基於這個理念，延伸設計出「夫人套餐」，不僅吃得巧，也要吃得飽。夫人習慣食用的蔬菜條加優格，主廚以季節鮮蔬佐優格醬調製出口味清爽、滑順的開胃菜，接著法式洋蔥湯上桌，為貴賓們暖暖胃，期待接下來的經典主餐─香烤美國菲力牛排，搭配主廚特調紅酒醬汁，大幅提升牛排口感及美味度。而夫人餐中所喝的杏仁茶溫順潤喉，主廚也精心的調整，以新鮮木瓜盛裝杏仁茶，並隔水蒸，搭以油條沾著吃的古早味吃法，不但養顏美容，也結合台灣料理特色，很有食趣。餐後甜點則是夫人最喜愛的御饌點心，鬆軟彈牙、甜而不膩的「圓山紅豆鬆糕」，搭配低咖啡因咖啡，完成此套經典的「圓山夫人套餐」。

台北圓山飯店台北圓山經典客房-河景

前總統蔣經國先生生性節儉，推行「梅花餐」，飲食風格簡約質樸，因此主廚所呈現的「圓山元首套餐」，即以蔣經國總統特別喜歡的料理呈現。開胃拼盤以鎮江肴肉、冬菇烤麩及寧式燻魚作為開場，接著搭配「四色燒賣」、「四禧肉」、重工夫的名菜「口袋豆腐」及蔣經國夫婦最愛的料理「元首雞麵」，完成此「圓山元首套餐」。江浙菜「四禧肉」裡面的四道主食材是三層肉、筍、雞翅、海参，用醬油滷製紅燒肉是經國先生的最愛。而「口袋豆腐」的主角豆腐需以重物承壓並置於冰箱去除水份，再使用濾網將豆腐磨細，加入特製調味料及蛋白後，塑型成每顆約3克的橄欖球狀，接著炸到表面成金黃色；另以老母雞蒸燉6小時而成的精華調煮食材，讓口袋豆腐飽含甘醇鮮美的湯汁，口感綿細；「元首雞麵」則是將料理過的麵條塞入整隻雞後下去烹煮，接著再將雞胸肉削片，灑上起司粉送進烤箱熱烤；中西合璧的特殊料理方式，讓此道料理不但有濃郁的的起司味，還充滿雞湯香味，層次非常豐富，是經國先生夫婦最喜歡的美食。

相關菜色內容

圓山「夫人套餐」及「元首套餐」即日起可分別於花園咖啡廳及圓苑餐廳點用，餐價分別為NT$1,500及NT$1,200。另為持國民旅遊卡貴賓規劃的台北及高雄圓山超值一泊二食專案，除可入住充滿故事的圓山飯店一晚外，還附贈2客早餐及2客晚餐，晚餐可選擇享用「夫人套餐」或是「元首套餐」，讓貴賓食、宿都充滿濃濃的感動，續住也享有特別優惠。高雄圓山再加碼，除上述專案外，另加贈高雄捷運24小時卡、景觀木棧道門票及飯店至新崛江商圈免費預約接駁。國民旅遊卡一泊二食專案優惠即日起至2019年12月28日止，熱烈歡迎大家到充滿故事的圓山大飯店來場美味的食宿之旅。

(中時電子報)