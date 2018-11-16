高雄》韓流為何崛起？黃創夏：是蔡英文「造就」韓國瑜

國民黨高雄市長候選人韓國瑜(中)、桃園市長候選人陳學聖(右)。(圖／中時資料照，陳麒全攝)

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中時電子報
/綜合報導

2018年底選舉進入倒數一周，其中高雄市長選舉在國民黨候選人韓國瑜強勢攪亂一池春水下，讓選情增添不小的變數，對此，資深媒體人黃創夏發文表示，蔡英文才短短上任兩年就全方面得罪，我們還是要多多「感謝」蔡英文，沒有蔡英文的「造就」，大家就沒機會看到「韓流」的熱鬧。

黃創夏今天在《Nownews新聞》投書表示，民進黨11月14日舉行中常會，消息人士表示，蔡英文提及「亂流」2字，選對會召集人林錫耀也特別用了「亂流」一詞，頗有定調「韓流」的意味。而黃創夏說，民進黨選情被打到東倒西歪，難道都是「韓流」害的？可見到目前為止，民進黨和蔡英文都還沒有進入狀況，根本不知道「造就」韓國瑜現象的，就是蔡英文自己！

他也給蔡英文等人提個醒，別急著「定調韓流是亂流」，具體地說，沒有蔡英文亂搞，根本不會產生創造「韓流」的條件！最讓「韓粉」們興高采烈的，是終於有一個人能教訓蔡英文丶懲罰民進黨，讓民進黨當權派醒過來了。

黃創夏認為，蔡英文也是搭了一個「馬英九無能」順風勢奪權，蔡英文和民進黨對於如何執政根本沒有準備，在這樣情況下，她自身的「英系」又薄弱，只能被「新潮流」挾持，當年陳水扁時代都不會給人那種「吃銅吃鐵」的感覺，蔡英文時代卻是「甚麼都吃，就是不吃虧」！

正因為韓國瑜完全沒有國民黨傳統「八旗王爺」的特質，讓他很容易就凝聚起泛藍和年輕人，讓「韓流」成了潮流，民進黨過去30年從沒遇過這樣的國民黨，也不知如何是好。而過去的民進黨從來沒有如此的貪婪，所以蔡英文也不知道民怨到底有多深！不過，我們還是要多多「感謝」蔡英文，沒有蔡英文的「造就」，大家就沒機會看到「韓流」的熱鬧。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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