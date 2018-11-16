新北》遭抹黑暗摃回饋金 鄭戴麗香斥選舉奧步

2018年11月16日 11:24 中時 吳岳修

又見選舉奧步，新北市第一選區議員候選人鄭戴麗香發現，近來出現有心人士刻意散布她暗摃八里垃圾焚化廠回饋金的謠言，鄭戴麗香競選團隊埋伏多日，逮到涉嫌造謠的吳姓男子，發現他竟是某綠營候選人的工作人員，懷疑案情不單純，當場將吳某扭送警局，並要求警方查出幕後影武者及動機。

一選區淡水、八里、三芝、石門今年議員選情激烈，應選4席，本區向來藍大於綠，但本屆僅鄭戴麗香（國）、鄭宇恩（民）及蔡錦賢（無）3人爭取連任，蔡葉偉棄選，餘缺由國民黨推陳偉杰、民進黨推呂孫福及無黨籍陳靜儀、呂鈞鴻等4人爭搶，形成7搶４局面。

老將鄭戴麗香從八里鄉代做起，歷任鄉代會副主席、台北縣議員及新北市議員等職，長期關注觀光、交通、婦女及兒童議題，致力推動淡江大橋興建計畫，也爭取八里等偏遠地區設立簡易水塔解決用水問題，認真服務獲選民認同。

鄭戴麗香競選團隊上周接獲民眾反應，指稱有人在關渡橋附近公園散布謠言，指鄭戴麗中飽私囊八里垃圾焚化廠回饋金，鄭戴麗香與競選團隊怒不可遏，連日到公園埋伏守候，逮到造謠吳姓男子，意外發現他還是某綠營對手陣營的工作人員，懷疑是惡意抹黑的選舉奧步。

鄭戴麗香表示，回饋金由八里區長、里長及地方公正人士等30多人組成委員會，採多數決分配及使用，議員根本無從置喙，她擔任議員期間爭取台北港2千多萬元、八里垃圾焚化廠3千萬多萬元回饋金，全數交委會員決議，她只有向區長建議應補貼八里區國中小學童的營養午餐費，減輕家長負擔，沒想到竟被惡意抹黑，她呼籲對手「一起打一場正面進步的選舉，別再使用奧步！」

(中時 )