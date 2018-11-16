新北》遭抹黑暗摃回饋金 鄭戴麗香斥選舉奧步

新北市議員候選人鄭戴麗香遭人惡意抹黑，立委吳育昇趕來替她加油打氣。（吳岳修攝）

友善列印
中時

又見選舉奧步，新北市第一選區議員候選人鄭戴麗香發現，近來出現有心人士刻意散布她暗摃八里垃圾焚化廠回饋金的謠言，鄭戴麗香競選團隊埋伏多日，逮到涉嫌造謠的吳姓男子，發現他竟是某綠營候選人的工作人員，懷疑案情不單純，當場將吳某扭送警局，並要求警方查出幕後影武者及動機。

一選區淡水、八里、三芝、石門今年議員選情激烈，應選4席，本區向來藍大於綠，但本屆僅鄭戴麗香（國）、鄭宇恩（民）及蔡錦賢（無）3人爭取連任，蔡葉偉棄選，餘缺由國民黨推陳偉杰、民進黨推呂孫福及無黨籍陳靜儀、呂鈞鴻等4人爭搶，形成7搶４局面。

老將鄭戴麗香從八里鄉代做起，歷任鄉代會副主席、台北縣議員及新北市議員等職，長期關注觀光、交通、婦女及兒童議題，致力推動淡江大橋興建計畫，也爭取八里等偏遠地區設立簡易水塔解決用水問題，認真服務獲選民認同。

鄭戴麗香競選團隊上周接獲民眾反應，指稱有人在關渡橋附近公園散布謠言，指鄭戴麗中飽私囊八里垃圾焚化廠回饋金，鄭戴麗香與競選團隊怒不可遏，連日到公園埋伏守候，逮到造謠吳姓男子，意外發現他還是某綠營對手陣營的工作人員，懷疑是惡意抹黑的選舉奧步。

鄭戴麗香表示，回饋金由八里區長、里長及地方公正人士等30多人組成委員會，採多數決分配及使用，議員根本無從置喙，她擔任議員期間爭取台北港2千多萬元、八里垃圾焚化廠3千萬多萬元回饋金，全數交委會員決議，她只有向區長建議應補貼八里區國中小學童的營養午餐費，減輕家長負擔，沒想到竟被惡意抹黑，她呼籲對手「一起打一場正面進步的選舉，別再使用奧步！」

(中時 )

雲林》張麗善用滷肉飯行銷故鄉農… 台中》主播妹妹盧秀芳陪同盧秀燕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。