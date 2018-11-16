湯遊北台灣開跑！五星飯店嘗美味！泡湯賞美景

2018年11月16日 11:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美食和風景，可以抵抗全世界所有的悲傷和迷惘！立冬剛過，代表台灣冬天正式來臨，給自己2018年一個美好回憶吧！相揪親朋好友來趟北台灣溫泉之旅，泡好湯、享用五星飯店美味。

北投亞太飯店。（北觀處 提供）

北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「2018台灣好湯-溫泉養生季‧湯遊北台灣」活動11月16日起推出北台灣溫泉區線上旅展，邀集北台灣溫泉區近50家業者共襄盛舉，於台北國際旅展前夕推出年度最優惠方案，礁溪長榮鳳凰酒店歷年最便宜一泊二食雙人住宿券、慢活SPA湯套券；北投亞太飯店推出多元綜合的『亞太湯氛饗樂劵』；大地酒店月兒彎彎餐券，不管是住宿、泡湯、美食都優惠。

礁溪長榮鳳凰酒店。（北觀處 提供）

「2018 ITF台北國際旅展」即將於11月底登場，今年湯遊北台灣活動，配合ITF旅展，在活動官網整合新北投、礁溪、金山萬里、烏來、陽明山及紗帽山等溫泉區業者優惠資訊規劃線上旅展，從11月16日起為期一個月，至12月16日止，民眾只要上活動官網，一樣可以搶到旅展優惠價，北台灣溫泉業者趕在台北國際旅展前，已經開始線上搶客大行動，愛泡湯的朋友們千萬不要錯過這難得的好機會，快上湯遊北台灣活動官網，掌握第一手資訊。

獅頭山公園-燭臺雙嶼。（北觀處 提供）

北台灣六大溫泉區分別位於北海岸、陽明山國家公園、蘭陽平原及烏來峽谷之間，交通便捷、風景秀麗，擁有多種泉質，還有在地特色美食，非常適合安排2天1夜小旅行，「湯遊北台灣活動」官網將持續推出各項好康活動，歡迎大家一起來親身體驗北台灣的好湯名泉。

(中時電子報)