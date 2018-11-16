台中》主播妹妹盧秀芳陪同盧秀燕豐原掃街

2018年11月16日 11:18 中時 林欣儀 、 王文吉

主播盧秀芳（左）心疼姐姐辛苦打選戰，特別南下台中陪同盧秀燕（左）掃街拜票。（王文吉攝）

中天新聞台當家主播盧秀芳（左）幫胞姐盧秀燕披掛綵帶，並陪同車隊掃街拜票。（王文吉攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕到豐原車隊掃街，尋求選民支持。(林欣儀攝)

把握難得的休假時間，國民黨台中市長候選人盧秀燕的妹妹、主播盧秀芳，16日特別到台中陪同盧秀燕車隊掃街，沿途不斷揮手、比出OK手勢，向選民請託。對於15日的三都合體造勢是否幫自己加分？盧秀燕未正面回應，只強調，六都至少過半、才代表人民勝利。

盧秀芳陪同姊姊盧秀燕站上宣傳車，不斷比出OK手勢，站台架式嫻熟，她笑說，自己休假時間有限，以前姊姊選舉時因懷孕、就曾來幫忙，這次她的肚子終於比較平了，心疼她很辛苦、還要被對手抹黑，特別來加油打氣，也帶了自己滷的牛肉，希望幫盧秀燕補充營養。

盧秀燕則笑說，主播妹妹來陪同輔選，還是免費的，很感謝這段時間親人與朋友抽空陪伴掃街拜票，所以更要贏。

針對高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜15日到台中宣示「三都合體」，是否真能提升盧秀燕氣勢？她表示，台灣人民近幾年忍受民進黨執政無能，造成經濟、交通等各方面傷害，人民要站出來表達，如果這次六都可以過半、才代表人民勝利，也才代表人民對執政當局這2年執政無能有反應，才能讓蔡英文總統改革反省。

(中時 )