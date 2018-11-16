台中》主播妹妹盧秀芳陪同盧秀燕豐原掃街

國民黨台中市長候選人盧秀燕（中）一早站上戰車掃街拜票，主播妹妹盧秀芳（右二）在旁比出OK手勢，助選架式嫻熟。（王文吉攝）

友善列印
中時
主播盧秀芳（左）心疼姐姐辛苦打選戰，特別南下台中陪同盧秀燕（左）掃街拜票。（王文吉攝）
中天新聞台當家主播盧秀芳（左）幫胞姐盧秀燕披掛綵帶，並陪同車隊掃街拜票。（王文吉攝）
國民黨台中市長候選人盧秀燕到豐原車隊掃街，尋求選民支持。(林欣儀攝)

把握難得的休假時間，國民黨台中市長候選人盧秀燕的妹妹、主播盧秀芳，16日特別到台中陪同盧秀燕車隊掃街，沿途不斷揮手、比出OK手勢，向選民請託。對於15日的三都合體造勢是否幫自己加分？盧秀燕未正面回應，只強調，六都至少過半、才代表人民勝利。

盧秀芳陪同姊姊盧秀燕站上宣傳車，不斷比出OK手勢，站台架式嫻熟，她笑說，自己休假時間有限，以前姊姊選舉時因懷孕、就曾來幫忙，這次她的肚子終於比較平了，心疼她很辛苦、還要被對手抹黑，特別來加油打氣，也帶了自己滷的牛肉，希望幫盧秀燕補充營養。

盧秀燕則笑說，主播妹妹來陪同輔選，還是免費的，很感謝這段時間親人與朋友抽空陪伴掃街拜票，所以更要贏。

針對高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜15日到台中宣示「三都合體」，是否真能提升盧秀燕氣勢？她表示，台灣人民近幾年忍受民進黨執政無能，造成經濟、交通等各方面傷害，人民要站出來表達，如果這次六都可以過半、才代表人民勝利，也才代表人民對執政當局這2年執政無能有反應，才能讓蔡英文總統改革反省。

(中時 )

新北》遭抹黑暗摃回饋金 鄭戴麗… 嘉市》市議員戴寧RAP競選歌 19歲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。