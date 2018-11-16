「頭城親子共融遊樂園」正式啟用 親子共遊好去處

頭城鎮長曹乾舜（右四）等人以拉炮彩帶慶祝「頭城親子共融遊樂園」正式啟用。（胡健森攝）

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頭城鎮長曹乾舜（右一）當起臨時的孩子王，陪著孩子們一起玩鳥巢鞦韆。（胡健森攝）

頭城鎮又多了一個親子互動共遊的好地方，鎮公所在頭城運動公園內規畫一處「親子共融遊樂園」，在今年八月投入300萬元發包動工，本月初全部完工，通過上百項的安全檢驗後，鎮長曹乾舜16日上午開心宣布「親子共融遊樂園」正式啟用。

頭城鎮公所社會課表示，頭城鎮立運動公園佔地廣大，原有設施包括籃球場、溜冰場、停車場、游泳池、休閒步道、親子遊樂設施以及假山造景等，是鎮民日常重要的休閒運動場所；為了要進一步滿足兒童的休閒遊憩需求，並在遊戲中啟發孩童的創造力，進一步規畫設計適合親子共用的「親子共融遊樂園」，樂園的設備包括土堤滑梯、攀爬網、沙坑、鳥巢鞦韆、滑車、蜂巢造型遊戲組、旋轉盤、傳聲筒、音樂牆板等；這些設施除了可提供所有兒童及身心障礙兒童一同玩樂、探索，同時也考量到照顧者的需求，希望成為一個親子共融的友善運動空間。

在鎮長曹乾舜宣布正式啟用後，一旁等候的頭城鎮立幼兒園小朋友們立即發出一陣歡呼聲，衝往各個遊樂設施開心地玩了起來，曹乾舜也充當起臨時的孩子王，陪著孩子們一起玩樂。

曹乾舜表示，遊戲場是滋養孩子們成長的地方，遊戲運動場之父Joseph Lee曾提到：「玩，對成人來說是娛樂，是生活的復原；對兒童來說，是成長、是生活的獲得。」鎮公所精心規劃了具有探索、挑戰、刺激、互動的遊樂設施，其中土堤滑梯及蜂巢造型遊戲組材質為水泥結構，揚棄一般罐頭式遊戲器具，採用混凝土堅固耐用的自然材質，提供親子更多元、刺激好玩的遊戲活動空間、讓孩童學習與人互動合作的人際關係，以滿足不同年齡層悠閒放鬆、盡情玩樂、無限放電的場域，也希望大家在使用的時候能多加愛惜，讓「親子共融遊樂場」發揮最大的效益。

(中時 )

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