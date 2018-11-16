嘉市》市議員戴寧RAP競選歌 19歲學子助攻「姊姊」

嘉義市議員戴寧（中）與丁威（右二）、王昶勛（左）發表RAT風格的競選歌。（廖素慧攝）

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丁威（右）、王昶勛（中）合作創作RAP競選歌，助攻嘉義市議員戴寧（右）。（廖素慧攝）

嘉義市東區議員選戰是21人搶10席的局面，戰況激烈，爭取第3任的現任議員戴寧16日發表RAP競選歌曲，是才華洋溢的嘉義子弟19歲王昶勛、DJ丁威（KAZi）跨海合作創作，助攻「姊姊」戴寧搶攻青年選票。

戴寧是政二代，外型甜美，問政理性，有議會「漂亮寶貝」之美稱。戴寧說，時下許多年輕人對政治冷漠、失望，或對社會現況感到無力，這首競選歌曲希望告訴大家「政治是生活的一部分」，周遭的環境都跟政治有關，如果放棄政治，就連失望的權利都沒有，相反的，要更積極去觀察、探討，才有機會改變政治現況。

戴寧找來19歲的王昶勛、丁威（KAZi）集思廣義，改編《18姑娘一朵花》的歌曲，加入年輕人喜歡的RAP元素，作為競選宣傳車的主題曲，充滿活力歡樂氣氛，歌詞訴求的意涵有多元意義，18是戴寧的號次，更是呼籲18歲以上青年站出來，投票表達對民主政治的意見。

丁威現在台北念實踐大學，王昶勛在美國芝加哥念大學專攻音樂，此次與戴寧隔海三地合作，丁威作詞自唱，王昶勛混音編曲，完成競選歌，戴寧說，藉由選舉的平台，提供有才華的嘉義青年子弟有發揮才能的機會，也傳達他們同世代對政治的心聲。

丁威說，因為與「姊姊」戴寧合作編寫歌曲，改變對政治的陌生及無感，他快滿19歲，今年第1次有公投投票權，他會去投票表達自己的意見。王昶勛說，到美國念書3年，這次是首投族，特地返台投公投票。

(中時 )

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