淡水漁獲進入盛產 品嘗美味趁現在

2018年11月16日 11:33 中時 葉德正

霜降後淡水正式進入漁獲豐收期，尤其低溫海水讓漁獲肉質鮮甜，淡水區漁會推出「冬季肥蟹宴」，除了秋冬限定當季海鮮等特色鮮味澎派上桌，也舉辦「愛漁護漁－文蛤苗放流」、「石滬巡禮與淨攤」等活動，在淡水漁人碼頭看海景、吃海鮮，視覺味覺雙重滿足，還可動手做環保。

新北市政府農業局表示，萬里蟹除在萬里龜吼及石門富基可以品嚐外，淡水第二漁港也是品嚐萬里蟹的好所在，淡水區漁會為讓民眾能就近品嚐萬里蟹，17日在漁會大樓前舉行鮮蒸螃蟹限量促銷數量不多，開放兩場促銷，上午10時45分第一場開賣，第二場則是在下午1時。

另外淡水魚市2樓魚藏海鮮宴會廣場即日起推出「淡水肥蟹宴」，17日午餐時段預購可享每桌8888元特惠價，其他日期午餐及晚餐時段則只要9888元一桌，就能品嚐當季最鮮美的海蟹料理。

農業局說明，淡水區漁會在當天漁人碼頭舉辦「愛漁護漁-文蛤苗放流」、「石滬巡禮與淨攤」等活動，其中所放流的文蛤苗，是這幾年市府與漁會合作共同推動文蛤放流復育計畫，委託水產試驗所培育在地種的文蛤苗，經這幾年的放流後已初見成效，漁民都大讚許久不見的文蛤已經回來了。

漁會也在傳統的淡水河口石滬區進行淨灘，同時介紹這傳統的魚法特殊性，台區也有舉行漁業知識有獎問答，答對問題就送精美小禮品，詳洽淡水區漁會FB網站查詢。

(中時 )