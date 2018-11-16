獨家》韓國瑜遭抹紅讀北大光華學院 創辦方：他從沒上過課！

2018年11月16日 11:21 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

外傳高雄市長候選人韓國瑜曾赴陸，進入北京大學光華管理學院就讀，而該學院是灌輸共產思想、以培養中共高級幹部為主。韓國瑜聞訊，震怒表示要提告，而捐資成立光華管理學院的潤泰集團總裁尹衍樑家族也出面否認傳言表示，韓國瑜「從來沒有上過北京光華學院」。光華學院是商業管理學院宗旨是教育大陸學生如何在商場上生存、管理和競爭，進一步提升人民生活水準「和政治完全無關」。

韓國瑜選情熱火朝天，「韓流」狂襲全台，但高人氣的同時，各種抺黑、抹黃、抹紅的不實言論與耳語也傳遍網路。最近一發是指他曾赴中國大陸，就讀北大光華學院，是中共刻意培養的台灣接班人。針對這份「紅函」，韓國瑜本人已嚴正否認，並表示會採取法律行動，而捐資成立北大光華學院的潤泰尹示家族也出面回應說明。

尹衍樑的姐姐尹衍桓表示，韓國瑜從來沒有去北京大學光華管理學院上過課。而光華學院成立宗旨是，開放後教育大陸學生，如何在商場上生存，管理和競爭，進一步提升人民生活水準。和政治完全無關。

在韓國瑜否認、潤泰集團尹氏家人出面說明後，這波流言可說又是一次抹紅，真假立判。

北京大學光華管理學院由已故知名企業家尹書田和其子尹衍樑捐資成立。前身是1980年成立的北京大學經濟系國民經濟管理專業。1994年正式更名為光華管理學院，作為北大工商管理教育的主體，目前堪稱亞太地區最優秀的商學院之一。光華管理學院的著名教授包括厲以寧、張維迎等，董事長為尹衍樑。

(中時電子報)