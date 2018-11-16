高雄》陳其邁周日岡山造勢場 從嘉義動員遊覽車被埋怨

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘批林派的農會和民進黨執政的公所淪輔選舉機器。（呂妍庭攝）

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中時電子報
民進黨參選人陳其邁周日也將在岡山拚場，但無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘卻在臉書抱怨「民進黨高雄市選情危急？高雄人不站出來，還要從嘉義縣動員人坐遊覽車去支援人潮？」(FB截圖)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜14日晚在岡山造勢，現場有如慶典+大夜市+大型KTV，氣氛超級歡樂，現場湧進8-10萬人左右。民進黨參選人陳其邁周日也將在岡山拚場，但無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘卻在臉書抱怨「民進黨高雄市選情危急？高雄人不站出來，還要從嘉義縣動員人坐遊覽車去支援人潮？」、「農會和公所頻繁動員，也是反彈，也疲憊。」

11月18號是選前最後一個「超級星期天」，民進黨高雄市長候選人陳其邁，將在岡山文化中心旁邊的舊黃昏市場舉辦大型造勢晚會，他原定在捷運站旁邊的空地舉辦，但因該處不能當作選舉(場地)使用，因此臨時更換場地。

綠營方面也喊出人數會比韓國瑜岡山場還多，然而，前嘉義縣副縣長吳芳銘辭職參選嘉義縣縣長，他在臉書抱怨「民進黨高雄市選情危急？高雄人不站出來，還要從嘉義縣動員人坐遊覽車去支援人潮？」

吳芳銘說「社會在改變，從自主性參加演講會，到動員坐遊覽車去聽演講會。民意在轉變，政黨角色在轉換。管很大，管到南境去。農會和公所頻繁動員，也是反彈，也疲憊。」

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘之前登記參選縣長時，宣布退出民進黨，辭兼選委會主委。他之前便曾批林派的農會和民進黨執政的公所，淪輔選機器，農會已不是農民的農會，而是派系保衛政權的工具。

吳芳銘當時直指林派的農會已全面淪為選舉機器，全面動員幹部和員工輔選，農會已不是農民的農會，而是派系保衛政權的工具。至於民進黨執政的公所，也動員約聘僱和臨時人員參加造勢、拜票或助選工作，「這不是動用行政資源嗎？」

(中時電子報)

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