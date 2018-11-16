高雄》陳其邁周日岡山造勢場 從嘉義動員遊覽車被埋怨

2018年11月16日 11:15 中時電子報 邱文秀

民進黨參選人陳其邁周日也將在岡山拚場，但無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘卻在臉書抱怨「民進黨高雄市選情危急？高雄人不站出來，還要從嘉義縣動員人坐遊覽車去支援人潮？」(FB截圖)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜14日晚在岡山造勢，現場有如慶典+大夜市+大型KTV，氣氛超級歡樂，現場湧進8-10萬人左右。民進黨參選人陳其邁周日也將在岡山拚場，但無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘卻在臉書抱怨「民進黨高雄市選情危急？高雄人不站出來，還要從嘉義縣動員人坐遊覽車去支援人潮？」、「農會和公所頻繁動員，也是反彈，也疲憊。」

11月18號是選前最後一個「超級星期天」，民進黨高雄市長候選人陳其邁，將在岡山文化中心旁邊的舊黃昏市場舉辦大型造勢晚會，他原定在捷運站旁邊的空地舉辦，但因該處不能當作選舉(場地)使用，因此臨時更換場地。

綠營方面也喊出人數會比韓國瑜岡山場還多，然而，前嘉義縣副縣長吳芳銘辭職參選嘉義縣縣長，他在臉書抱怨「民進黨高雄市選情危急？高雄人不站出來，還要從嘉義縣動員人坐遊覽車去支援人潮？」

吳芳銘說「社會在改變，從自主性參加演講會，到動員坐遊覽車去聽演講會。民意在轉變，政黨角色在轉換。管很大，管到南境去。農會和公所頻繁動員，也是反彈，也疲憊。」

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘之前登記參選縣長時，宣布退出民進黨，辭兼選委會主委。他之前便曾批林派的農會和民進黨執政的公所，淪輔選機器，農會已不是農民的農會，而是派系保衛政權的工具。

吳芳銘當時直指林派的農會已全面淪為選舉機器，全面動員幹部和員工輔選，農會已不是農民的農會，而是派系保衛政權的工具。至於民進黨執政的公所，也動員約聘僱和臨時人員參加造勢、拜票或助選工作，「這不是動用行政資源嗎？」

(中時電子報)