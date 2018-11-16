公車一次來3台太狂？「蟑螂車」靠數學邏輯解答了

2018年11月16日 11:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

307公車夙有蟑螂車之稱，其路線貫穿雙北各大商圈，行駛路線最長，堪稱雙北台北公車之王。(擷圖自首都客運)

《為什麼公車一次來三班》一書用數學邏輯分析，公車一次來三班，並非全然壞事。(翻攝自mdnkids)

搭公車有沒有這樣的經驗，在公車候車亭苦等不至，好不容易車來了，卻是連來好幾班，這到底是什麼回事？是有公車司機偷懶拖班，還是塞車使然？有人用數學邏輯分析，此現象並非全然壞事，如果來車是第一班或第二班，那意味著只要再等1分鐘，下一班公車很快就到了。

網路溫度計報導，關於公車齊至的奇怪現象，網路流言不少。最被提到的是夙有蟑螂車之稱的307公車，307公車路線貫穿雙北各大商圈，行駛路線最長，堪稱雙北台北公車之王。有網友爆料，連4班同時到站不稀奇，他曾碰過7班車同時抵達的誇張盛況。

公車不來則已，一來就好幾班，其實不能都歸因於公車營運未做妥善規畫，而是現實使然。就算總站全部準時發車，但馬路上變數太多，塞車、乘客量、上下車時間、刷卡投幣時間等，都會讓公車無法如捷運般精準到站，同時讓公車班距愈來愈接近。

雖然碰到好幾班車一起來，卻也不是全然壞事，從簡單的數學邏輯來解析，就可明白箇中道理。《為什麼公車一次來三班》一書提到，如果公車每15分鐘發一班車，結果到你的候車亭時卻都是3班一群的進站，假設這一群公車的間隔皆為1分鐘，可知這3班公車都在某45分鐘的時段中由總站發車，那麼第一群的最後一台公車，和第二群的第一台公車間隔就為43分鐘。

據此假設，我們搭車時並不知道自己眼前錯過的公車為哪一輛車，可能是整群的第一班，也可能是最後一班，機率是相等的。如果幸運地為第一班或第二班，就只需要再等1分鐘，下一班公車便會到站，而最令人崩潰的是，你眼前離站的是第三班，那代表你要再等43分鐘，才會有下一群的第一班出現！

看到上述分析，也不免讓人驚覺「台北等公車」等類型的APP，以及電子化站牌雖稱便民，仍無法讓公車族準確預測班距，但至少在多數情況下更容易掌控時間。

(中時電子報)