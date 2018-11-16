高雄》韓國瑜陣營：辯論後提告鄭弘儀、抹紅訊息黑手

2018年11月16日 11:20 中時 林宏聰

LINE上瘋傳1則爆料韓國瑜曾到北京大學念書，是中共刻意栽培的同路人，還說這些內容是年代主持人張雅琴在節目中說的，國民黨高市黨部發言人侯亞寧澄清，已確認張雅琴沒說過這些話，為了捍衛名譽，韓國瑜將於19日辯論結束後提告，希望揪出這名偽造假新聞的幕後黑手，順便連日前公開說「韓當選會把台灣賣掉」的名嘴鄭弘儀一起告。

陳其邁11日旗山造勢場合，鄭弘儀現身助講，但在台上對著數萬群眾表示，如果韓國瑜真的當選，「搞不好我們會被他賣掉」；韓國瑜日前深夜直播時，感嘆對手抹紅招式從沒變過。

侯亞寧說，這則假訊息15日透過LINE群組瘋傳，直指韓國瑜是中共同路人，還說是張雅琴在節目中說的，張雅琴看到後，馬上主動聯繫韓陣營，昨天下午與韓國瑜通上電話，且調出影片來看，張雅琴確實沒有講過韓國瑜是中共栽培的同路人。

侯亞寧表示，對韓國瑜的抹紅鋪天蓋地，為了捍衛名譽，韓國瑜目前以19日電視辯論會為重，可能20日正式到台北地檢署控告製作這些假新聞的人，並強調張雅琴也是受害者，應該還她一個清白；此外，當天也會提告鄭弘儀。

此外，周日嘉義舉辦大造勢，也想邀韓國瑜站台，但侯亞寧表示，19日辯論非常重要，韓國瑜幾個月來沒辦法好好休息，體力確實負荷不了，當天可能用視訊與黃敏惠連線，而韓國瑜這2天會沉澱下來、也消化一下，等待19日把政策好好說清楚，讓支持者看到他是真正關心高雄。

(中時 )