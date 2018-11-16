高雄》韓流為何大舉襲台？葉毓蘭：最要感謝的是她

2018年11月16日 11:23 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

韓國瑜岡山大會師。(中天新聞)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣暴漲，連續幾場造勢晚會，所到之處人潮、錢潮跟著來，為何全台瘋「韓流」？前警大教授葉毓蘭在臉書點出背後原因：「最要感謝的就是蔡英文！」

葉毓蘭在臉書轉述前總統府資政趙守博的「國政評論」指出，今天台灣之所以從北到南、從東到西一片批評、不滿執政民進黨的聲浪與風潮，而且更出現被稱為「韓流」的韓國瑜現象，主要原因就在於大家普遍對執政的民進黨政府(包括民進黨掌控的立法院)無法為民眾帶來生活的改善、無法使青年感到有希望有未來、不斷撕裂我們的社會，已感到十分的不滿、無奈和憤慨。所以，最想用選票來教訓民進黨的，是一般民眾，是包括老、中、青在內的台灣人民。

民進黨多年來最喜歡用美麗的詞藻、文青的語言來大談改革、大談轉型正義、大談終結威權政治。可是，民進黨一旦取得政權，其所作所為並不是真正要落實轉型正義、或掃除威權政治，而是要利用轉型正義之名來行打擊異己之實，而口裡雖喊著要終結威權政治，但卻一步一步自己走向威權，濫用權力。

葉毓蘭在文末呼籲：「1124滅東廠，教訓蔡英文與所有無視民意的政客！」有網友回應「最重要的是，民眾口袋沒錢挺她了」、「人心思漢，不，是思韓」、「積弊已深，斬草除根」。

(中時電子報)