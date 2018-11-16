台南》黃偉哲太太劉育菁夜奔東原 情義相挺沈家鳳

劉育菁（左二）趕到沈家鳳（左一）東原牛稠子小社區座談會相挺，並送支持者酸痛貼布。（劉秀芬攝）

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台南市長候選人黃偉哲太太劉育菁（左），單槍匹馬自駕前往支援沈家鳳座談會。（沈家鳳競選總部提供）

台南市議員選舉第1選區應選6席10人參選，老將新秀競爭激烈，民進黨4人參選喊出拚4席全上，然新人總是備感吃力，15日晚黃偉哲的太太劉育菁從永康夜奔東山山區，情義相挺沈家鳳。

沈家鳳15日晚間於東山區東原牛稠子小社區辦座談會，台南市長候選人黃偉哲太太劉育菁單槍匹馬自駕，特地從永康趕來參加。民進黨有現任議員賴惠員，及接棒議長賴美惠的李宗翰、前白河鎮長劉米山、前新營市代沈家鳳參選，喊出團結拚4席全上，黃偉哲站台分身乏術時，劉育菁代勞相挺。

劉育菁說，選舉是一時的，朋友卻是永遠的，她一直以交朋友的心情在對待民眾，如果大家路過鹽水國小，一定要進來找她喝杯茶，或者打個招呼，她一定會很高興。在東山這裡，大家都是種柳丁、椪柑，她和黃偉哲都是念有關農業的，所以對於農民很關心，尤其如果當選之後，他們夫妻也會選擇住在新營，關心溪北，這樣更能了解大家需要的是甚麼，請大家給黃偉哲機會讓他可以替大家服務。

除了幫黃偉哲拉票，劉育菁強力推薦沈家鳳。沈家鳳首次競選市議員，主打「做得更好、過得更好，好上加好」社福政見。她表示，身為媽媽，上有老下有小，很清楚現在年輕人夾心之苦，所以特別重視老人及婦幼福利，除有讓年輕人樂婚、願生、能養的鼓勵生育及養育政策，還有幫助老人可安享晚年的服務措施，也承諾若能當選將全力落實與推行。

(中時 )

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