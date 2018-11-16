嘉義》縣長候選人政見會 3人皆著重農業發展

嘉縣長候選人第2場電視公辦政見會16日登場，代抽到1號的無黨籍林國龍缺席，國民黨籍吳育仁、無黨籍吳芳銘、民進黨籍翁章梁依序發表政見。（張亦惠攝）

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嘉縣長候選人第2場電視公辦政見會16日登場，代抽到1號的無黨籍林國龍缺席，國民黨籍吳育仁、無黨籍吳芳銘、民進黨籍翁章梁依序發表政見。3人針對農業各有論述，吳育仁著重外銷問題，吳芳銘提科技農業，翁章梁要成立農業發展委員會。

吳育仁開頭就質疑另外2為候選人，針對農漁產品賣出去是否有具體的解決方法？吳表示，民進黨政府執政鳳梨進口量增加2364公噸，難怪鳳梨價格崩盤，柿子也在這2年外銷減少17公噸，水果價格若無法維持穩定，以農為主的嘉義縣就無法帶動與發展，高雄都覺醒了，嘉義也要覺醒，若與韓國瑜都順利當選，要聯手到外國搶訂單。

吳芳銘則提出精準農業，吳芳銘表示，利用農業科技精準掌控農作物的生產，提昇農作物的品質與產能；運用智慧科技提升農漁牧產品品質，以完整的農情資訊與科技評估，提供最好的種植環境與條件，保障農民的收入；最重要的是精準生產及精準行銷，將產品劃分等級，鎖定市場需求，進行不同方式的行銷或是再加工，讓農民的辛苦，都獲得相對的報酬。

翁章梁表示，農業對他來說是有感情的事情，任何一個當嘉義縣長的人不可以不面對農業的發展。翁也提到，農業要發展，生產跟行銷都要到位，希望嘉義未來有外銷點，也希望農民有契作的機會、電商供應，要引進新的技術和專業發展農業，更要成立新農業委員會及每年1億的農業發展基金，全力來支持農民發展；成立農業生產園區，串連上中下游，帶動轉型。

(中時 )

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