NBA》沒甜瓜的火箭變強？主場痛扁勇士不手軟

火箭後衛哈登突破勇士防線上籃取分。(美聯社)

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中時電子報
杜蘭特跟卓雷蒙格林在板凳席並肩而坐。(美聯社)

才跟「甜瓜」安森尼分道揚鑣的火箭，16日在自家主場迎戰宿敵勇士，火箭重新找回瘋狂三分火力，全場投進16顆三分球，更徹底封鎖勇士外線，火箭最後以107比86痛扁勇士，除摘3連勝，更以7勝7敗戰績，勝率重回5成！

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儘管勇士賽前上演杜蘭特與卓雷蒙格林「大和解」戲碼，兩人不僅談笑自如，更在暖身擊掌，可是比賽一開打，勇士明顯還沒從這次衝突當中恢復，尤其三分火力徹底熄火，前11次出手竟然只進1球，還是板凳後衛伊凡斯投進的。

反觀少了安森尼之後的火箭，似乎找回上季三分火力強大的應有形象，特別在下半場，更用凶猛三分砲火，一舉轟垮勇士信心，雙方差距也轉眼拉開到30分以上，勇士總教練科爾乾脆末節都讓板凳球員上場，無奈拖完垃圾時間。

火箭以「大鬍子」哈登攻下全場最高27分表現最佳，恩尼斯也拿19分，艾瑞克戈登17分，保羅10分、7助攻與5籃板，卡培拉10分、10籃板。看到火箭少了自己之後，隨即擊退衛冕軍勇士，想必安森尼內心勢必不太好受。

科爾刻意改變先發，放棄使用控衛，改派伊戈達拉先打，看來效果並不理想，也讓原本球隊內部氣氛欠佳的勇士，更打得完全不像原本模樣，包含杜蘭特、格林與克雷湯普生總計三分球投9中0，這真是那支上季總冠軍球隊嗎？

(中時電子報)

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