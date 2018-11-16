影》單親6歲童深夜啼哭 鄰居說故事安撫報警攀牆救人

單親6歲童深夜啼哭 鄰居說故事安撫報警攀牆救人
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警方獲報將6歲男童帶回警局先安置。（馮惠宜攝）

台中東區富榮街一棟16樓集合式大樓16日凌晨突然出現男童啼哭聲，住戶尋聲追人發現是住二樓的6歲李姓男童獨自在住家陽台哭泣，鄰居攀爬將他救下報警，警方暫時將他安置在警察局，並通知其母到警局將他接回，經了解是單親家庭，男童母因臨時有事外出，他疑似睡醒看不到媽媽聲大哭，警方也報請社會局輔導了解。

台中市警察局第三分局合作派出所巡佐陳芳旭、警員鄭智文於16日執勤時，接獲民眾通報

住家大樓有小朋友獨自在陽台啼哭，員警隨即趕赴現場，見1名李姓男童於自家陽台上哭泣，員警與現場熱心民眾耐心說故事給男童聽安撫情緒。經詢問後，男童淚眼汪汪地看著員警說：「媽媽不在…我好害怕」。

員警擔心男童一人在家發生危險，與熱心民眾齊力，設法進入男童位於2樓的住家，由於男童才6歲，家中沒有大人，遂員警先行將男童帶回派出所照顧，充當男童的保母，並趕緊連繫男童母親。

經瞭解，李姓男童的母親係因臨時有事外出，心想孩子已入睡，離開一陣子應無大礙，卻未料想兒子突然醒來，見到媽媽不見，慌張不已，才會跑到陽台上哭泣，男童母親得知後，心疼不已，接獲警方通知後，急忙派出所，見到兒子便緊緊的給他一個擁抱，雖然看得出男童母親很疼愛孩子，但是其將未滿12歲的小孩獨自留在家中已違反兒少法，警方依規定將情形通報臺中市政府社會局介入了解。

(中時 )

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