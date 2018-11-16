賴揆：台灣未來經濟發展要靠新創

2018年11月16日 11:42 中時 張理國

行政院長賴清德上午出席「2018年Meet Taipei創新創業嘉年華」活動，賴揆表示，台灣未來的經濟發展要靠新創，政府透過資金、法令鬆綁及人才培育等措施，希望台灣的新創可以走入國際社會。

賴揆表示，台灣經濟發展歷經幾個時代，首先由成千上萬中小企業主拿著007手提箱到世界各國爭取訂單，從三十年前開始有台積電，目前支柱也是半導體、資通訊產業、智慧機械，及許多隱形冠軍，台灣未來經濟發展要靠新創，行政院非常支持新創發展，也因此提出「優化新創事業投資環境行動方案」，充實早期的資金，包括國發基金有十億元的天使投資基金，台杉公司有一百億元，國發基金也有一千億元的產業創新基金。

賴揆進一步指出，政府也鬆綁法令讓金控也以百分之百投資創投公司，這部分資金一鬆綁也有一千億的規模。其次、政府也建立完善的法制環境，包括新的領域創新，像是金融科技創新發展條例，就是金融沙盒，目前立法院朝野協商的「無人載具創新發展條例」，就是讓新創公司更容易獲得資金，像是公司法的修法，提供股利的措施，讓企業也可以投資新創，公司法也明訂，新創公司可以發行無面額股票、低面額股票，這些都可以方便新創，其次、政府也修定產業創新條例，讓天使投資基金可以有稅賦優惠，創投條例也可以讓員工的分紅、股票分紅可以延緩課稅，折抵課稅，這都是可以幫助新創公司。

賴揆說，法制環境建立的第三個面向就是，人才方面，外國專用人才延攬任用法，就是讓國內新創公司可以邀請國際人士進入這個團隊，讓國際國內都可以人才交流。

賴揆表示，推動新創優化環境，除了早期資金的獲利、法制環境的建立，第三就是人才培育，除了教育部、經濟部、科技部縮短學用落差以外，科技部也安排台灣的新創到矽谷及國際上去進行交流，也邀請國際的加速器來到台灣，協助台灣新創業者站穩腳步，這個都是我們推動的方向，其他面向包括政府會跟新創站在一起，優先購買新創的產品，另外也會建立早期出廠機制，讓新創到某個程度就可以跟大企業合併，也希望台灣的新創可以走入國際社會。

此外，賴揆也說，最近世界經濟論壇也評比台灣經濟競爭力是第13位，台灣被評為跟美國德國瑞士是超級創新國，歸功大家的努力。

(中時 )