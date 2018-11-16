咖啡瑪榭百貨首店　進駐統一時代台北店

2018年11月16日 11:50 中時 郭家崴

咖啡瑪榭位在統一時代台北店2樓夢廣場入口處，開放式店面用工業風鐵架搭起鏤空的空間，具通透性。（郭家崴攝）

咖啡瑪榭引進前NASA團隊設計的「Poursteady 3D手沖咖啡機」，每台約40萬元。（郭家崴攝）

咖啡瑪榭網羅世界精品咖啡豆自家烘焙。（統一時代台北店提供）

咖啡瑪榭嚴選五星級飯店等級的食材製作餐點。（統一時代台北店提供）

咖啡瑪榭抹茶狂想曲，白巧克力淋上熱抹茶醬化開，裡面有驚喜，價格店洽。（統一時代台北店提供）

統一時代台北店昨（15日）起引進咖啡瑪榭（Cafe Marche），以自家烘焙、好喝的咖啡、好吃的餐點、高CP值聞名，因品牌性強，首度進駐百貨，開放式店面用工業風鐵架搭起鏤空的空間，具通透性、完整融入賣場，今起至12月25日進入「愛Sharing」耶誕節檔期，位在2樓通往夢廣場的入口處，肯定會吸納大量觀賞人潮。

去年，「愛Sharing」40天吸引500萬人次參觀，今年天數增為41天，又有咖啡瑪榭在入口處，人潮持續上看。咖啡瑪榭鎮店之寶是一台前NASA團隊設計的「Poursteady 3D手沖咖啡機」，目前全台共3台，透過電腦程式設定，複製出冠軍咖啡師的沖煮手法，確保每一杯手沖咖啡都能精準傳遞莊園咖啡獨特產區的風味。

咖啡瑪榭Cafe Marche是法文「咖啡市集」之意，2011年從通化街發跡獲好評，陸續在東區、中山區等下午茶一級戰區展店，網羅世界精品咖啡豆自家烘焙，單品咖啡每杯140元至220元，藝伎咖啡220元，較市面約便宜一半；也嚴選五星級飯店等級的食材，包括在地的農作、海鮮，與進口食材原料，不管咖啡或餐點都訴求親民價位。

這次首度進百貨除保留招牌餐點黑松露奶油蘑菇雞肉麵、燻鮭魚蒜辣義大利麵、法式鮮蔬燉飯佐第戎芥末雞肉燉飯、松露牛肝蕈野菇燉飯，也為時代店設計獨家餐點，像是肯瓊海鮮沙拉佐柚子醬汁、舒肥特級無骨牛小排搭阿根廷青醬（板腱菲力、阿根廷青醬）、功夫鴨腿襯焦糖蘋果梨子醬、香料堅果葛瑪蘭豬里肌佐野莓醬汁、香草蘇肥大西洋鮭魚搭特製黑蒜醬汁；此外，招牌的限量排隊甜點抹茶狂想曲也是必吃甜點。

(中時 )