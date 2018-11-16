台中》上百名環保專家學者連署力挺林佳龍空品改善

2018年11月16日 12:05 中時 盧金足

近年來的空汙問題，成為國人健康的頭號殺手，「空汙議題」在今年的選戰當中，更成為候選人重要的攻防戰線。一群長期關注台灣環境議題的環保專家學者16日公開連署肯定台中市長林佳龍過去四年的環保施政。國立中興大學環工系莊秉潔並未參與連署，他表示自己是挺政策不挺人，欣賞兩名候選人都提出反空汙，以後不管下一任市長是藍是綠，都要針對海線大汙染再打三折。

除了台灣環境公義協會理事長洪正中等14名發起人之外，計有來自全國上百名環保領域的學者專家參與連署，雖然大多數學者專家盡量不做政治表態，但是，由於環保領域乃是一門專業的科學，民眾常被片面的資訊錯誤誘導，對於環境的現況，學者專家認為有必要讓民眾了解真實的情形。

環保學者表示，台灣現有的環境問題，需要從技術、政策、法規、經濟等多方面去尋求解決之道，檢視台中市府團隊過去四年的環保施政來看，除了獲得各項環保評比的殊榮之外，還諦造了許多領先全國的創舉，看到台中市環境改善的契機，因此，環保學者專家一致認為，林佳龍是勇於承擔的首長，他務實地面對嚴峻環境問題的精神。

國立中興大學環工系教授莊秉潔表示，從環保署的監測站所得的數據檢視台中市政府在空汙上的努力來看，2011年到2018年的各種數據顯示，發生紫爆(空品監測站小時值大於71微克)的天數從100年的112天，逐年下降到106年的24天。

每年從9月開始開始到隔年3、4月，正是空汙最嚴重的季節，而今年則是到了11月初才發生入秋以來的第一波紅害情形。

他表示，從台中市歷年空氣汙染物濃度趨勢圖可以發現，無論是國人比較熟悉的PM10、PM2.5或是二氧化硫(SO2)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)，都有大幅的減少，這也是林佳龍在環保施政上努力的成果展現。

莊秉潔強調，境內的汙染，絕不是僅僅固定汙染源所貢獻，移動汙染源最貼近我們的生活，其影響不容小覷，看到了林佳龍在綠色運輸上的策略，除了鼓勵民眾使用大眾運輸工具，實施公車10公里免費之外，還逐年增加電動公車及電動機車數量，整合捷運、鐵路、公車、自行車，建置成複合式公共運輸網絡；實施路平專案，減少車輛揚塵，這些措施大幅的降低市民接觸移動汙染的風險。

過去數十年所累積的環境問題錯綜複雜，非一朝一夕就可以改善完成，未來，台中市還有改善的空間，包括台中港的船舶污染問題、中龍鋼鐵更進一步的改善等，希望未來的台中市政團隊也能看到這個區塊，著手規畫改善策略，許給市民未來一個乾淨空氣的承諾。

(中時 )