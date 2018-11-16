台中》環保學者專家將挺龍 燕勸林市長勇於面對空汙

2018年11月16日 12:02 中時 王文吉

國民黨台中市長候選人盧秀燕（右二）呼籲環保學者專家發揮道德良心，「苦勸林市長勇於面對空汙、整治空汙。」（王文吉攝）

台中市長選戰難脫「空汙」議題！現任市長林佳龍對於整治空汙的努力屢被對手否定，覺得心寒，他上午出席「中橫便道梨山幸福巴士通車典禮」，面對媒體表示，他是台灣政治人物最重視改善空汙的，在選舉卻成為對方攻擊的訴求，「我很感慨公道何在？」盧秀燕則回應，專家學者開記者會，相信會發揮道德良心，苦勸林市長勇於面對空汙、整治空汙。

林佳龍一早在谷關受訪時表示，環保學者、專家連署支持他的空汙改善政策，他由衷感謝，卻也充滿感慨，「我是台灣政治人物最重視改善空汙的，在選舉時竟成為對方攻擊的訴求，我很感慨公道何在？」謝謝上百名學者、專家支持，給他繼續對抗的力量。

林佳龍強調，對抗空汙，要有正確資訊與方法，而不是變成選舉抹黑、口號，這些學者、專家可說是台灣社會良心，長年投入研究、制定、執行有關空汙政策，願意做他的靠山，讓他感動到快流淚。

林佳龍心寒表示，今天勇於解決空汙的人，卻被過去有機會卻不解決的人打擊，他期許競爭對手摸著良心，「大家呼吸一樣的空氣、一起面對空汙，不要變成黨派與選舉對立的手段。」

針對6位環保學者專家將舉辦記者會，連署肯定林佳龍政策，國民黨市長候選人盧秀燕表示，15日的空氣紫害、紅害嚴重，汙煙瘴氣，人民卻還要出門討生活，相信對手開的這場記者會，應是專家學者要苦勸林市長勇於面對空汙、整治空汙。

18日將參加「抗空汙大遊行」的盧秀燕說，空氣不好，連環保團體都要上街頭舉行抗空汙遊行，相信學者專家會跟人民站在一起，而非為執政當局背書，他們應該是要勸林佳龍與執政當局不要美化數據，也盼專家能勸市府盡速公布「空汙對居民健康影響評估」報告、勸政府不要黑箱。

盧秀燕說，她看到環團的人在臉書指出「市府在22個空品監測站的數字中，只對外公布5個、其餘17個不公開」，她呼籲市府應全部公布監測數據，「若選擇性的美化或公開數據，就辜負人民對政府改善空汙的期待」。

(中時 )