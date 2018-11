藝術設計菁英海外取經 收穫滿行囊

2018年11月16日 12:00 旺報 簡立欣

教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」,106年度選送18位學生遠赴美國、英國、德國、法國、荷蘭、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭等9國共16家機構進修與實習。今年這群學子分別返國,16日成果發表會分享學習情形。

國立台灣藝術大學周予婷前往歐洲知名動畫名校法國歌柏林(Gobelins)視覺學校培訓,並申請進入法國最大的照明娛樂動畫法國分公司(Illumination Mac Guff)實習,現在參與《寵物當家2》主要鏡頭製作。

實踐大學蕭宥節前往有動畫界哈佛美譽的加拿大雪萊頓技術學院(Sheridan College),在求職競爭激烈的加拿大,獲得MPC電影特效工作公司生物特效動畫師一職。

國立台北藝術大學林昕曾參與製作台灣在國際的得獎動畫片《幸福路上》,前往南半球極負盛名的奧克蘭媒體設計學校(Media Design School)進修,繼續致力以個人作品推廣台灣,更毛遂自薦與今年首航台北的紐西蘭航空洽談合作,獲得對方關注。

國立台灣科技大學林妤恒於法國巴黎歌柏林視覺學校培訓,更於產學合作的課程中參與法國藝術家達狄耶(Dadiez)劇作,於亞維儂藝術節演出獲得當地媒體盛讚,後更遠赴位於德國柏林的某物王國公司(Kingdom of Something)實習。

國立台灣師範大學陳宥仁在美國設計主流名校帕森設計學院(Parsons the New School of Design)跨域研修聲音設計、互動裝置藝術等多媒體專業課程,並至多家業界公司實習,其中於現今最熱門的網頁架設公司Wix.com實習期間,將AR擴增實境的前衛科技運用至刺青貼紙的網頁宣傳,獲得客戶青睞。

國立高雄師範大學朱家誼前往美國紐約普瑞特藝術大學(Pratt Institute),在當地舞台視覺設計公司(Proscenium)擔任實習生,積極爭取參與客戶案,前後破天荒地參與了高達15個案子,已經獲得紐約公司徵詢聘任職。

台科大葉家渝在荷蘭台夫特科技大學培訓期間,汲取荷蘭與台灣的教育長處,成為少數與荷蘭學生一同赴巴西及米蘭受訓的外國學生。

國立成功大學林欣儒透過柏林白湖藝術學院主題式且強調實作的教學,與柏林手搖飲料店「現泡の茶專門店(Combuy)」產學合作,嘗試循環利用店內廢茶葉,探索其作為生物性材料的可能。

台科大林家齊參加美國創意設計學院與紅十字會合辦得國際藝術家交流計畫,獲選至海地參訪,更爭取到紐約時尚公司圖勒斯特(Tuleste)暑期實習,參與伊娃曼德絲(Eva Mendes)、本都(Bando)等時尚公司商業合作案。

