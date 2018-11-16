《全台最速報》妻不捨加入助選 韓國瑜參選爆瘦6公斤

2018年11月16日 11:54 中時電子報 綜合報導

◎妻不捨加入助選 韓國瑜參選爆瘦6公斤

韓國瑜的妻子、雲林維多利亞學校副董李佳芬16日接受廣播節目專訪，爆料當初就是看到台灣政治環境噁心，家人極力反對，韓國瑜才會拖那麼久才決定參選，甚至感嘆說出那句被大家罵死的「男人以天下為家、女人以家為天下」；她也透露，原本就不胖的韓國瑜參選後，從68公斤爆瘦到62公斤，她非常心疼，甚至跑去質問黨部人員：「可以這樣折騰他嗎？」

◎百名學者連署力挺 林佳龍空汙改善獲肯定

近年來的空汙問題，成為國人健康的頭號殺手，「空汙議題」在今年的選戰當中，更成為候選人重要的攻防戰線16日有上百名環保專家教授發起連署活動， 肯定台中市空氣品質改善成果。

◎丁諷柯媽是6號參選人 柯媽反酸：200萬他繳

台北市長柯文哲母親何瑞英先前批評民進黨台北市長候選人姚文智「最沒路用」，姚昨提及更潸然淚下，藍營候選人丁守中也PO文參戰，以「柯媽媽，請問您幾號？」為題，譏諷柯的親友團進場架柺子打對手，還把姚文智罵哭。對此，柯媽16日受訪反酸「200萬(保證金)他繳呀！不理他！」

◎韓國瑜稱感念 柯P也回：的確有私交

國民黨高雄市長候選人韓國瑜表示，感念柯文哲對他的情，但丁守中則有同黨情誼，這是到目前為止沒有與丁合體的原因。對於韓國瑜坦白因感念「知遇之恩」而未到台北市輔選，柯今早受訪時也釋出善意說，兩人的確有私人交情，期盼台灣政治不要那麼壁壘分明、罵來罵去，因為人活在世上不是只有政黨。

(中時電子報)