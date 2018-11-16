消防據點再進化 新北中和消防隊動土告別舊廳舍

2018年11月16日 12:06 中時 吳家詮

「努力的城市‧第一的城市」，新北市政府消防局為提供更好的消防服務與提升救災救護效能，第七大隊、中和中隊及中和分隊將以嶄新面貌，提供新的設備、新的空間及最優質的服務給中和區的居民，於今（16）日上午在中和區中山路二段64巷11號舉行動土典禮，由市長朱立倫主持，並邀請各界民意代表及地方仕紳到場觀禮。

中和區因為大台北地區的發展，人口逐年增長，根據107年的統計資料顯示，中和區總人口數多達41.3萬人，人口數為全台第四高的市轄區，人口密度更是新北市第六高的市轄區，且隨著未來三環三線的逐步完成，中和區將成兩個環狀線交會的交通節點，日後人口及產業勢必會繼續成長，但隨著交通活絡、人口增加，區域的救災救護案件將會越發困難及繁重，為因應未來增加的勤務案件及越來越困難的複合式災害，新北市政府消防局將原先狹小老舊、耐震係數不足的第七大隊及中和分隊舊有廳舍予以新建，提升中和區防救災效能，強化地區安全，並完備區域整體救災指揮體系，防救災及治安水準能量更加升級及煥然一新，市民生命財產安全將獲得更好的保障。

新建工程基地面積計1,583.44平方公尺，興建地上5層、地下2層之鋼筋混凝土結構建築物，空間規劃為地上1樓大型車停車空間及值班室、2至5樓為大隊、分隊寢室及辦公室、地下2層停車場，總樓地板面積為5,333.45平方公尺，總工程費1億8,024萬260元整，本工程由楊志宏建築師事務所設計監造、穩吉營造股份有限公司承攬，興建符合生態、節能、減碳、健康的消防辦公大樓。廳舍針對消防救災特殊需求及空間機能做完善之規劃設計，除提供現代化、多元化之消防隊使用及訓練空間外，更能提升消防救護之工作效率。

自新北市升格後，已完成多處老舊消防廳舍重建，包括今日進行動土的第七大隊、中和中隊暨分隊共有19處已經完工，4處正在興建中，另外還有3處規劃中，全新的消防廳舍展現出市府對地方安全的重視，親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念，提供「安居、安全、安心」的三安居住環境。

(中時 )