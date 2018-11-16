揹2無辜命沈文賓殺人生死辯 檢拿虐殺照片請求判死

2018年11月16日 12:26 中時 林偉信

沈文賓為找尋前妻押走2名無辜者溺死，歷審5次判死，最高法院16日生死辯，檢察官當庭放映2名死者遭虐後塞入小貨車內的照片，痛斥沈男犯行殘忍，讓死者家屬「淚已乾、夜不能眠」應判死，律師辯稱沈男唸佛懺悔不應處死刑。庭末審判長諭知下月7日宣判。

沈男為找尋離家出走的前妻，2012年他夥同胞弟沈文夏，持槍到宜蘭冬山鄉一處檳榔攤，押走可能知道妻子下落的檳榔攤老板潘孟瑤及其友人呂俊偉，他殘暴地將2人扔進路旁水溝，溺斃後載到三峽恩主公醫院停車場棄屍，一審到高院更三審共15位法官判他死刑。

最高法院公開審理進行辯論，沈的律師辯稱，沈男不小心殺死2名被害人後，緊急送往醫院想要救治，並非最嚴重的犯行，沈遭收押在看守所後為死者立牌位，每天唸經迴向給死者，並非沒有悔意，請求法官撤銷死刑發回更審。

蒞庭檢察官朱富美為反駁律師的說法，當庭將刑案現場的照片透過投影機在法庭播放，她指出沈男溺死潘女跟呂男後，將2人交叉式堆疊在小貨車的後車廂內，死者衣物凌亂、死狀淒厲，且他殺人後1小時才將小貨車開到恩主公醫院，只是為了要棄屍。

朱富美檢察官表示，潘女與呂男跟沈文賓完全不認識，2人被從宜蘭押到桃園用行刑式壓水溝溺死，死前承受極大的痛苦，2名死者何其無辜遭受到如此虐殺?沈的犯行符合2公約規定的最嚴重的犯行，應該判處死刑。

朱富美也感性地說，死亡當時才27歲的潘女不幸遭殺害命喪異鄉，她在宜蘭的父親曾寫信給檢察官表示「多希望女兒能回來，跟太太每次想到愛女都抱頭痛哭」；另一名死者呂男的父親也說，呂是家中長子非常孝順，每次開庭都像兒子又被殺了一次，非常痛苦。

檢方表示，死者家屬這幾年的身心折磨，淚已乾、夜不能眠，都希望沈男遭判死定讞，為了符合刑罰相當及社會期待的司法正義，請求法官駁回上訴、判處死刑確定。2小時的生死辯結束後，審判長林勤純諭知，全案於12月7日上午10點宣判。

(中時 )