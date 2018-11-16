四川宜賓淪陷！大陸非洲豬瘟疫情延燒18省共68例

2018年11月16日 12:05 旺報 賴志昶

大陸農業農村部在官網16日上午宣布，四川省宜賓市高縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情，有16頭發病，10頭死亡。當地政府已按照要求啟動應急響應機制，對全部病死豬、撲殺豬採取無害化處理。據了解，這是四川首次傳出非洲豬瘟，目前大陸疫情已延燒至18省／市／區，共68件案例。

根據農業農村部官網消息，中國動物疫病預防控制中心15日21時報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，四川省宜賓市高縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。該養殖戶存欄生豬40頭，發病16頭，死亡10頭。

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。農業農村部指出，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理；同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實，該起疫情已得到有效處置。

據四川省人民政府網日前指出，由於雲南、貴州、重慶等省市近期相繼發生非洲豬瘟疫情，疫情對四川形成「包圍」之勢，因此自8日起全面暫停生豬和生豬製品入川，嚴控物流通道。不過最終仍防疫破功，四川正式宣告淪為疫區。

根據統計，截至16日上午為止，大陸非洲豬瘟疫情已延燒遼寧、黑龍江、河南、江蘇、安徽、浙江、內蒙古、吉林、天津、山西、雲南、湖南、貴州、重慶、湖北、江西、福建以及四川等18個省／市／區，共有68件案例。

(旺報 )