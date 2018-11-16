李艷秋揭民進黨最後殺招 選前三天炸雷？

2018年11月16日 12:08 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

韓流崛起，是年底選戰最受關注焦點。國民黨高雄市長候選人韓國瑜爆紅，讓他成為眾矢之的，昨天網路又有抹紅傳聞，指韓在北大唸書，是中共培養的接班人，韓陣營將於下週提告。資深媒體人李艷秋表示，近期幾則並未被重視，也看似互不相關的新聞，卻可能才是未來一週民進黨掌控選局的關鍵。李示警，真正的重頭戲才要開始，通常在選前三天炸雷，民進黨這次選舉的最後殺招，就是「拉美反中打韓」，蔡英文早就定調，這次選舉要吹「紅色」的風。

李艷秋在臉書發文，目前確實是起風了，但吹的是紅色的風，不是韓風，她列出最近多則新聞指出，這些訊息可能才是未來一週民進黨掌控選局的關鍵，包括：

10.22 調查局開第一槍，指中國在九合一選舉中金援特定候選人，如果調查屬實，將影響當選資格。

11.9 蔡英文助選時首次提出，對岸無孔不入的滲透，很多假訊息，呼籲選民不能支持親中的政黨，要擋住境外力量入侵，一起保護台灣的民主。

11.11 蔡：有股外來力量，用各種方式支持特定候選人，民進黨可以受傷，但台灣絕不能被這股力量打倒。

11.14 蔡英文臉書：全台選情詭譎，有一股力量正用假消息及網路霸凌兩種奧步，打壓台灣民主，想要台灣人害怕。

11.14 隸屬美國國會的美中經濟與安全審查委員會USCC發布年度報告，北京以散播不實訊息等多種方式，試圖妨礙台灣民主發展，手段包括支持在野黨、利用社群媒體或網軍散佈假消息

11.14 韓國瑜深夜直播，駁斥收了十億人民幣的謠言

11.15 陸委會記者會，舉USCC的報告，指中國介入台灣選舉，已是國際公認的事實，具體案件正在調查中。

11.15 去年才退休的美國在台協會高雄處長林維浩受訪，說高雄四十年前又髒又臭，這些年像破繭而出的蝴蝶，成為一座美麗的城市，他還標籤民進黨大遊行的口號”We Care Kaohsiung”

11.15 網路群組盛傳韓國瑜在北大唸書，是中共培養的台灣接班人。

李艷秋表示，由此研判，美國和蔡政府互相做球，聯合抗中，目標是韓國瑜，真正的重頭戲才要開始，通常在選前三天炸雷。美國人出面幫忙，對台灣選民尤其是南部選民絕對有影響力。民進黨這次選舉的最後殺招，就是拉美反中打韓，最後幾天，如果美國高層或國務院出手為蔡政府背書，不必覺得意外。李艷秋並指出，蔡英文早就定調，這次選舉要吹紅色的風。現在最需要關切的是，風從哪個方向吹？誰在吹？吹向誰？吹多大？

(中時電子報)