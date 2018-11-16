新北》數十頂「厚友誼」競選鴨舌帽南漂苗栗河床

約40頂「厚友誼」競選藍色鴨舌帽飛落至苗栗後龍溪河床上，因無法辨認是被拋棄還是遺落，無法依法開單，目前由環保局收回，待侯總部做後續處置。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
約40頂「厚友誼」競選藍色鴨舌帽疑自20公尺高的國道，飛墜至苗栗後龍溪河床上，因無法辨認是被拋棄還是遺落，所以無法依法開單，目前由環保局收回，待侯總部做後續處置。（巫靜婷攝）

北上國道1號苗栗銅鑼後龍溪河床上，有民眾發現約40頂寫著「厚友誼」的藍色競選鴨舌帽散落在河床的泥灘地與草叢中，帽沿有疑高處墜落所造成的凹痕，研判帽子是從一旁的國道飛落，但因無人目擊事發過程，究竟為何有大批帽子飛落原因成謎。

新北市長候選人侯友宜約40頂全新競選藍色鴨舌帽飛落至國道1號後龍溪高架橋下河床，部分帽子因落在泥灘地已濕透、汙損，但上頭大大的「厚友誼」仍清晰可見，民眾見那麼多的帽子散落在河床上，質疑競選期間是在亂丟垃圾製造河川汙染嗎？

環保局長陳華盛表示，依據「廢棄物清理法」規定，廢棄物的認定是被抛棄者，這些帽子究竟是被抛棄還是遺落，目前無法確認，原則上無法認定為廢棄物，所以沒有開罰的問題，今早已派人立即前往清理，並會再詢問侯總部如何處置帽子。

這些帽子掉落至人煙稀少且僅有零星釣客與疏濬工人出入的區域，侯陣營近日也未到苗栗舉辦造勢活動，一時出現眾多帽子散落於河床，部分帽子前緣多有高處墜落的凹痕，後扣也未被扣上，初步研判應是從一旁20多公尺高的國道飛落河床，但真正飛落原因與事後處置，仍待侯總部回應。

(中時 )

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