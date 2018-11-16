陸官方喊話： 要求改善學前教育入園難、入園貴的問題

2018年11月16日 12:32 旺報 廖慧娟

大陸學前教育最為人詬病的是幼兒園（台灣稱幼稚園）「入園難」、「入園貴」的問題，為此，大陸國務院公佈《關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》，要求到2020年，大陸學前3年毛入園率要達85%，普惠性幼稚園覆蓋率（公辦園和普惠性民辦園在園幼兒占比）達到80%；為扭轉高收費民辦園占比偏高的局面，也要求在園幼兒占比偏低的省份，逐步提高公辦園在園幼兒占比，到2020年全國原則上達到50%。

所謂普惠性幼稚園指的是公辦幼稚園、二是集體或單位舉辦的公辦性質幼稚園，以及提供普惠性（最多數人受益）服務的民辦幼稚園。

《意見》指出，官方會繼續實施學前教育行動計畫，充分利用騰退搬遷的空置廠房、鄉村公共服務設施、農村中小學閒置校舍等資源，以租賃、租借、劃轉等形式，逐年在農村地區、脫貧攻堅地區、新增人口集中地區興建更多普惠性幼稚園，意見要求，舉辦公辦園。

此外，大陸官方也要求業者要根據辦園成本、經濟發展水準和群眾承受能力等因素，合理確定公辦園收費標準，並建立定期動態調整機制，向社會公示，但民辦園收費專案和標準也要接受有關主管部門的監督；至於非營利性民辦園（包括普惠性民辦園）收費具體辦法，由省級政府制定。

(旺報 )