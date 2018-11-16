彰化》社福政策錢從哪裡來？黃文玲、魏明谷都要從綠能找財源！

彰化縣長選情緊繃，無黨候選人黃文玲16日提出會福利政策再加碼，財源方案則堅持離岸風電重簽，魏明谷陣營強調綠能稅收永續到位，福利制度更完善。（吳敏菁翻攝）

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彰化縣長選情緊繃，無黨候選人黃文玲16日提出會福利政策再加碼，財源方案則堅持離岸風電重簽，要求外國廠商給付9100萬元回饋金兩成給彰化縣運用社福，魏明谷陣營指出，4年來推動社會福利政策，未來，隨綠能收益等永續稅收財源陸續到位後，社福制度會更完善。

社會政策只會花大錢？無黨黃文玲今天提出社福方案，並公布財源，加碼65歲以上老人免繳健保費、65歲以上老人生活補助津貼每個月3000元。婦女每胎10萬元身體調養。全面公托政策，幼兒教育向下延伸2年，育兒津貼5000元，領到5歲。全面免費營養午餐及中小學免學雜費。輔導中小學程式設計課程及加強外語課程。

黃文玲並抨擊黑箱離岸風電，本來1度電2.5元就可以買到，現在卻用5.84元買，20年要多付9100億的購電成本，要重新簽約，堅持要求外國廠商給付9100億元回饋金兩成給彰化縣，用在彰化縣的社褔費用。

魏明谷競選總部強調福利將持續，99重陽敬老發369給長輩，全國最高的，免費給長者裝假牙，長者搭公車每年補助1萬2000元，一胎補助3萬，育兒有錢可領，顧孫也有錢領，學校有綠能午餐，綠能午餐永續免費，4歲一年補助1萬，5歲一年補助1萬，6歲一年補助3萬等。

魏明谷陣營回擊，黃文玲質疑電價，請好好了解中央政府目前推動的躉購競價並行制度，了解電價審查的過程，不要一直用錯誤資訊誤導民眾。強調，4年來推動的社會福利政策，最務實、符合縣府財政條件。未來，隨著綠能收益等永續稅收財源陸續到位，彰化縣的社會福利制度將更加完善。

(中時 )

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