台南》高思博批南市長帶頭違法為黃偉哲輔選 黃偉哲：我以立委身分參加

高思博陣營批南市府連續3天為黃偉哲輔選，濫用市府資源。(曹婷婷翻攝)

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國民黨台南市長候選人高思博今天抨擊，「選務中立」是民主最為關鍵重要的大事，但身為選委會主委的台南代理市長李孟諺卻連續3天帶民進黨台南市長候選人黃偉哲在市府開記者會，痛斥球員兼裁判、市府帶頭違法，對此，黃偉哲表示，市府公開行程任何人皆可參加，且他以立委身分出席，並無行政不中立之嫌，他說，反觀一些藍營執政縣市首長都大剌剌公開為候選人站台，質疑這才是行政不中立。

針對黃偉哲連續３天利用台南市政府資源舉辦記者會，將市政建設列為個人政見，高思博競選團隊發言人王家貞大罵，黃偉哲請看看自己過去「豐功偉業」，去年七股曾文溪堤防裂痕，居民安危出現危險，黃偉哲怠疏職守讓選區選民找不到人，反而要有勞陳亭妃跨區協助。

高陣營也批，代理市長同時身兼選委會主委的李孟諺竟違反選務中立，一連三天，包括11月15日「台南精神，產業驕傲」城市行銷影片發表記者會、11月14日在後壁區出席「台南雅聞宿根玫瑰療癒森林」記者會、11月12日打造幸福城市 「幸福佈局台南漾」影片發布會，皆由台南市代理市長李孟諺，濫用人民納稅錢、利用市府資源為民進黨台南市長候選人黃偉哲輔選。

高思博競選總部表示，這已非民進黨第一次動用市府行政資源為黃偉哲輔選，選舉到後期行政資源的動用愈形嚴重，李孟諺根本就是球員兼裁判，市府一再帶頭違法，高總部再次呼籲民進黨及黃偉哲團隊打一場乾淨、公平的選戰，不要只會躲在市政府的背後。

南市府表示，各大重要活動皆是公開行程，如有現任或是非現任民意代表候選人前來參加，市府皆表示歡迎，歷來類似活動也都會有各級民代主動參加，市府抱持不分黨派，歡迎大家參加的立場，只會提醒他們避免穿戴競選相關的服飾以及相關造勢、拜票行為，事實上，高思博候選人也曾參加市府公開活動，國民黨籍民意代表也多次參加市府的公開活動，一起見證市政進步，也看到市民的努力，這對台南是件好事，看待市政建設的好事，一起分享，心不窄。

(中時 )

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