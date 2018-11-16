不滿賴揆月內報告普悠瑪事故將跳票 藍委占領主席台

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中時

上個月21日台鐵普悠瑪翻車18人罹難，當時國民黨立法院黨團杯葛立院議事，經朝野協商後，國民黨團同意停止杯葛，條件是一個月內行政院長賴清德赴立院針對普悠瑪事故專案報告，不料1個月將屆滿民進黨團卻主張27日再報告，導致藍委林為洲不滿抗議，占領了主席台，議事停擺。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋宣稱，行政院調查報告還不完整，民進黨團會在20日於程序委員會列案，23日院會會通過議程，27日讓賴清德針對普悠瑪事故報告，1個月內的期限指的是在期限內送案，此外立法院23日和27日是同一次會議，所以27日來報告，實際上會議開始時間就是23日，所以民進黨「完全沒有違反原先的朝野協商」。

李俊俋還說排在27號是希望大家可以冷靜下來，如果排在選前一天的23號，怕大家無法冷靜討論相關議題。他還質疑國民黨堅持要選前報告，是否是為了選舉造勢？

但國民黨團無法接受，認為賴清德不能因為選舉就不管當初的協商來報告，破壞朝野協商機制，因此請賴清德於20日來國會針對普悠瑪事故報告 (21日立法院沒有院會)，20多名藍委高舉手板，大喊只顧選舉、不顧人命、部長下台找出真相、院長負責。

但民進黨籍的立法院長蘇嘉全並未接受國民黨團要求。結果後來國民黨立委林為洲從台下跳上了主席台，蘇嘉全宣布休息，國民黨立委趁機占領了主席台。立法院會停擺。

(中時 )

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