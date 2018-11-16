日劇夯賣盜版 光華商場女老闆侵害著作權起訴

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日劇「月薪嬌妻」、「嫌われる勇気」等創造高收視率，網路追劇人潮大夯，在光華數位新天地經營「宙星商店」的盧姓女老闆竟然公開陳列51部盜版日劇販賣，台北地檢署偵查後，依違反著作權法的意圖散布而持有罪將盧女起訴。

改編自少女漫晝的月薪嬌妻由新垣結衣、星野源、大谷亮平、石田百合子等主演，2016年10月開播後，11集的電視劇造成高人氣，女主角新垣結衣甚至被稱為「國民老婆」。2017年重播，人氣依舊很高，網路上更有大量追劇族。

以警察故事為主軸的嫌われる勇気，被翻譯成「被討厭的勇氣」，由香里奈、加藤成亮等主演，2017年1月開播，也是人氣電視劇。

在光華新天地經營宙星商店的盧姓女老闆，看中人氣日劇市場，以每片120元代價向綽號「小陳」的男子購買了月薪嬌妻等由日本TBS、富士電視台、日本電視放送網等公司出品的51部共76片的影片，在商店內公開陳列販售，被日本內容產品海外流通促進機構（CODA）購買了月薪嬌妻及嫌われる勇気送回日本鑑定為盜版後報警處理。

檢警對宙星商店進行搜索，查扣51部共76片的影片，不過，由於CODA人員是以蒐證為目的而購買光碟，並不構成買賣契約，因此盧女僅屬未遂行為，因此將盧女依著作權法的明係侵害著作財產權之重製光碟仍意圖散布而持有罪將盧女起訴。

(中時 )

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