NBA》林書豪生涯總分突破5000 老鷹仍吞6連敗

林書豪16日攻下全隊最高16分，生涯總得分也突破5000大關。(美聯社)

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中時電子報

林書豪終於達到NBA生涯重要里程碑！豪哥16日出戰金塊，打了加盟老鷹上場時間新高25分14秒，更摘全隊最高16分，外加5助攻、5籃板，生涯總得分正式突破5000分，可惜老鷹仍以93比138餐遭地主金塊修理，苦吞6連敗。

9年NBA生涯待過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹等隊的林書豪，終在生涯第421場例行賽，個人總得分突破5000分，原本他在賽前就已累積4993分，豪哥很快就在上半場攻下8分達標，老鷹官推也發文替他慶祝。

可惜老鷹仍然很不爭氣，更在首節就告崩盤，慘遭地主金塊開局打出16比4猛攻，打完上半場就落後16分，甚至前3節結束，就以73比106提前宣告落敗，林書豪也在最後7分36秒上場換下崔楊，再次扛下替老鷹收尾任務。

林書豪本季在老鷹的角色依舊尷尬，畢竟老鷹總教練皮爾斯擺明磨練新人，就算崔楊、史貝爾曼與班布利等人表現低迷，16日總共投34中7，如此難看的出手數據，卻讓3人先發上場「挖洞」，難怪老鷹近日陷入1勝難求窘境。

光用林書豪上季因傷只打1場就報銷，本季還需時間找回場上感覺為由，已經無法再當豪哥續遭冷凍藉口，畢竟都打了15場例行賽，豪哥也不只一次在場上證明自己早已恢復健康了，卻換不回更多上場時間，豪哥前景堪憂！

(中時電子報)

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