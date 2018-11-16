台北》大巨蛋假停工真「接近完工」 姚文智再批「柯萊爾」

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民進黨台北市長候選人姚文智今與多位年輕人在大巨蛋旁舉行「Young翻台北－青年站出來」記者會，姚文智指著有人正在施工的大巨蛋說，「這個是柯市長說的維護工安停工嗎？」姚再次痛批台北市長柯文哲是「柯萊爾」，跟財團黑箱勾結、罔顧市民利益，讓大巨蛋變成爛尾樓。

姚文智表示，1118的活動叫做「守護國家首都－前進市政府、接管大巨蛋」，所以今天選擇在大巨蛋旁舉行記者會。大家只要看一下大巨蛋現在的狀況，遠雄的招牌都掛上去，還有人正在施工，「這樣叫做停工嗎？」姚說，柯文哲四年的施政就是「Liar」一個字形容，從政治獻金、市政、還債、五大案、大巨蛋，謊話真的太多。

由於今天清晨，國民黨台北市長候選人丁守中也在同地點拜票，有「街頭正面對決」意味。姚文智說，他一向都是直球對決，但看到大巨蛋政策，柯文哲是Liar，丁守中則完全沒有提出解決方案，「他出身國民黨，怎麼可能解決馬英九時代的官商勾結？」姚指出，丁守中提的大巨蛋方案就只有趕快完工，所有交通、環境、城市美學，完全沒有思考。

媒體提到，許多候選人在選前倒數八天都會在路口站崗造勢，姚文智是否會陪民進黨議員候選人在路口站崗？姚說，現在選舉策略是以動員1118為主，菜市場會把他掃完，也會把各個分區政策把握時間講清楚。姚也說，由年輕人組成的「搖滾列車」每天都會在捷運下班時間出動，他的太太也跟姚姚姐妹會在各地瘋狂掃街，全力衝刺。

至於駐日代表謝長廷回台助選，是否有規劃何時同台造勢？姚文智說，他知道謝長廷要回來，現在正在喬時間，如果18號趕得及，希望他能到，如果趕不及，選前之夜應該也會來協助。

(中時 )

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