蘭州15死45傷交通事故調查出爐　駕駛10月就知煞車有問題

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旺報
賴志昶

蘭州市委宣傳部微信公眾號「蘭州發布」16日指出，針對蘭州市3日造成15死45傷的重大交通意外，調查指出，肇事車輛駕駛人李豐早在10月21日就已發現肇事機動車有問題，並告知車主李佳林進行修理，不過直到事故發生都未進行檢修。

據中新網報導，蘭州市3日發生重大交通事故後，甘肅省人民政府在公安部、應急管理部、交通運輸部工作組指導下，做好緊急救援處置、善後工作的同時，成立事故調査組全面開展調查工作。

調查指出，遼寧籍駕駛人李豐事發當日駕駛重型半掛牽引車，黑龍江籍車主李佳林坐在副駕駛座，牽引一輛重型低平板半掛車，途經蘭海高速七道梁長下坡路段時，因煞車踏板失靈造成失控，行至蘭海高速蘭州南收費廣場附近時，先與與1輛重型倉柵式貨車發生碰撞，之後連續撞上13輛自小客車，所載貨物也拋出砸中周圍18輛自小客車，總共造成15人死亡、45人受傷、33輛車輛受損。

根據調查，李豐10月21日就已發現煞車踏板有問題，也多次告知李佳林修理，不過車主並未當作一回事，以致造成此件重大車禍。

調查發現，該車失控後，在長約10公里、共8分鐘的行駛過程中，行經4處避險車道，但肇事駕駛都未採取緊急措施，且有超載違法行為，貨物綑綁也存在安全隱患，各項因素加重了事故傷亡結果。

據報導，李豐與李佳林因涉及交通肇事罪，被公安機關刑事拘留，14日經蘭州市七里河區檢察機關批准逮捕。目前，案件涉事責任仍待進一步調查釐清。

(旺報 )

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