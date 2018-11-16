大創案當事人 控黃偉哲辦公室動用黑道誣告詐欺

2018年11月16日 12:39 中時 季節

前大創供應商負責人葉啟中16日再度於立法院越洋召開記者會，控訴黃偉哲及其辦公室主任曾碧珠除了之前關說、索賄、偽造化妝品進出口文件、詐欺之外，甚至透過黑道恐嚇其家人安全。

葉啟中憤怒地控訴，他被刑事通緝一事，連他自己都不知道。之前透過律師去查，也都查不到相關資料，結果黃偉哲辦公室反而一清二楚？葉啟中指出，一直到最近，新任委任律師才終於查到通緝的案由；葉啟中強調，對他提告詐欺的許姓男子就是黃偉哲的同夥！是「曾碧珠介紹」給他公司的「高利貸錢莊份子」。

葉啟中表示，自己是「一個老老實實做生意的人」，但是「全家都被黃偉哲辦公室帶人恐嚇，每天心驚膽跳」，讓他「有家歸不得」，不得不「流亡海外」！葉啟中感嘆，他本來希望司法會還他公道，沒想到，不但他的案件沒進度，反而他自己變被告，還因為旅居海外沒有收到傳票，從原告、被害人，莫名其妙變成通緝犯！葉啟中諷刺地表示，黃偉哲實在「太神通廣大了」。

葉啟中強調，當初將台灣化妝品出口大陸大創，是黃偉哲辦公室主動來招攬，表示黃偉哲在大陸關係良好，他才心甘情願交付三千萬，請黃偉哲協助申請出口大陸證照。葉啟中表示，他是一個生意人，只求將貨出到大陸，卻被黃偉哲辦公室搞到貨品卡關，最後必須退貨、退關，血本無歸。葉啟中怒指，黃偉哲辦公室由曾碧珠「帶著許姓同夥去找台灣大創」，誹謗葉啟中「辦事不力」，表示希望將「生意全部給你們（黃偉哲）做，因為葉先生的公司沒辦法出貨到大陸」，意圖搶走葉啟中對全世界大創的生意！根本就是一場大騙局！

葉啟中委任律師葉慶元指出，本案葉啟中控訴黃偉哲的案件，有人證、物證、通聯紀錄、金流紀錄，但是台北地檢署迄今並無實質調查行動，令人費解。葉慶元律師表示，本案有無收賄、關說、偽造文書等行為，黃偉哲和其辦公室主任曾碧珠「顯有串供之虞」，但是提告迄今八、九個月，黃偉哲辦公室主任曾碧珠居然還可以趴趴走，與一般刑事調查實務差距甚遠，希望地檢署迅速依法偵辦，才不會讓人民對司法失去信心。

(中時 )