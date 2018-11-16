台南》郭秀珠競選鴨子划水 阿扁偕她上香也不宣傳

2018年11月16日 12:35 中時 劉秀芬

距2108大選投票日不到10天，各候選人加緊腳步，密集掃街拜票辦活動。相較於其他候選人，台南市議員選舉第3選區的郭秀珠，很少舉辦公開大型造勢活動。她說，平日要出席大小活動，議員服務處的陳情案件也很多要處理，連阿扁來找她去上香她也沒時間宣傳，主要以掃街按戶為主，服務好，選民就會幫她宣傳。

台南市第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內），應選3席，登記4席。包括民進黨籍吳通龍、國民黨籍尤榮智、無黨籍郭秀珠、民進黨籍代父出征的陳秋宏，現任吳通龍及郭秀珠地方實力深厚，地方人士一致看好，但第3選區沒有婦女保障名額，郭秀珠也頻頻告急。

郭秀珠經營基層多年人緣好，競選服務處成立時扁媽也來站台，日前阿扁回台南看媽媽，也順路邀郭秀珠去西庄惠安宮上香祈福，此事郭秀珠也無暇宣傳。地方人士表示，郭秀珠議員服務績效有目共睹，加上麻豆、官田人傾向投給在地議員，因此看好她的選情。

此外，在郭秀珠的服務處，經常可看到來陳情的民眾，日前麻豆發生飼主用電擊棒虐狗案，在社群網站引起軒然大波，小狗原送養人特別託郭秀珠找政府單位協調要取消認養。郭秀珠說，選舉除了服務好選民，她也沒時間特別辦什麼宣傳活動，主要以按戶拜訪為主，連競選旗幟原本都覺得不環保沒印，最近才應選民要求印了一些。

(中時 )