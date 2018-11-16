台南》郭秀珠競選鴨子划水 阿扁偕她上香也不宣傳

日前阿扁回台南看媽媽，也順路邀郭秀珠去西庄惠安宮上香祈福。（郭秀珠服務處提供）

友善列印
中時

距2108大選投票日不到10天，各候選人加緊腳步，密集掃街拜票辦活動。相較於其他候選人，台南市議員選舉第3選區的郭秀珠，很少舉辦公開大型造勢活動。她說，平日要出席大小活動，議員服務處的陳情案件也很多要處理，連阿扁來找她去上香她也沒時間宣傳，主要以掃街按戶為主，服務好，選民就會幫她宣傳。

台南市第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內），應選3席，登記4席。包括民進黨籍吳通龍、國民黨籍尤榮智、無黨籍郭秀珠、民進黨籍代父出征的陳秋宏，現任吳通龍及郭秀珠地方實力深厚，地方人士一致看好，但第3選區沒有婦女保障名額，郭秀珠也頻頻告急。

郭秀珠經營基層多年人緣好，競選服務處成立時扁媽也來站台，日前阿扁回台南看媽媽，也順路邀郭秀珠去西庄惠安宮上香祈福，此事郭秀珠也無暇宣傳。地方人士表示，郭秀珠議員服務績效有目共睹，加上麻豆、官田人傾向投給在地議員，因此看好她的選情。

此外，在郭秀珠的服務處，經常可看到來陳情的民眾，日前麻豆發生飼主用電擊棒虐狗案，在社群網站引起軒然大波，小狗原送養人特別託郭秀珠找政府單位協調要取消認養。郭秀珠說，選舉除了服務好選民，她也沒時間特別辦什麼宣傳活動，主要以按戶拜訪為主，連競選旗幟原本都覺得不環保沒印，最近才應選民要求印了一些。

(中時 )

新北》批對手惡意抹黑 侯友宜：… 新北》新板特區蘇貞昌攬功 新北…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。