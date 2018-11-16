內行人才知道！台北5大絕美追機熱點曝光

松山機場旁的濱江街巷弄，是近距離觀看飛機降落的熱門景點。（攝影／許倫彰提供）

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

許多人喜歡看飛機起降，享受飛機近距離從頭頂呼嘯而過的快感，你知道在哪裡「舉頭望機」最過癮嗎？《網路溫度計DailyView》列出網友推薦的台北五大絕美賞機景點，超美畫面不但航空迷超愛，更是攝影迷必拍之地！

濱江街飛機巷。(Instagram／quan_0819)

1. 濱江街飛機巷

台北市濱江街180巷是台北最著名的「飛機巷」，由於巷道筆直、視野不容易被干擾，成為近距離賞機的絕佳景點。日前傳出即將「封巷」，引起民眾恐慌，民航局表，新闢道路將後退數十公尺，並將圍牆增高，不會完全封巷，109年才動工。

新生迷宮花園。(Instagram／timespaceenergy)

2. 新生公園

台北中山區的新生公園鄰近松山機場，因此成為與飛機合影的最佳地點，園區內的迷宮花園、玻璃金字塔等景點也是熱門的打卡地點。

濱江果菜市場。(Instagram／privatejets_taiwan)

3. 濱江果菜市場

另一個鄰近松山機場的濱江果菜市場，五樓停車場因為夠高，可以清楚拍到飛機機身，更吸引人的是還可以把台北知名地標圓山飯店一起入鏡。

老地方觀機平台。(Instagram／elena_0921)

4. 老地方觀機平台

台北市劍潭山上的老地方觀機平台，是可以俯瞰大台北夜景的熱門地點，也成為觀看松山機場飛機起降的好地方。

空軍一號景觀咖啡廳。(Instagram／plumtreelu)

5. 空軍一號景觀咖啡廳

松山機場跑道旁的景觀咖啡廳可以就近一覽整個機場，同時還可以搭配餐點、咖啡，更為愜意。

(中時電子報)

把握今天好天氣！周日變天 投票日小心感冒

不滿賴揆月內報告普悠瑪事故將跳… 管制19年！中橫便道開放公車通行…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。