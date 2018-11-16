內行人才知道！台北5大絕美追機熱點曝光

2018年11月16日 12:42 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多人喜歡看飛機起降，享受飛機近距離從頭頂呼嘯而過的快感，你知道在哪裡「舉頭望機」最過癮嗎？《網路溫度計DailyView》列出網友推薦的台北五大絕美賞機景點，超美畫面不但航空迷超愛，更是攝影迷必拍之地！

濱江街飛機巷。(Instagram／quan_0819)

1. 濱江街飛機巷

台北市濱江街180巷是台北最著名的「飛機巷」，由於巷道筆直、視野不容易被干擾，成為近距離賞機的絕佳景點。日前傳出即將「封巷」，引起民眾恐慌，民航局表，新闢道路將後退數十公尺，並將圍牆增高，不會完全封巷，109年才動工。

新生迷宮花園。(Instagram／timespaceenergy)

2. 新生公園

台北中山區的新生公園鄰近松山機場，因此成為與飛機合影的最佳地點，園區內的迷宮花園、玻璃金字塔等景點也是熱門的打卡地點。

濱江果菜市場。(Instagram／privatejets_taiwan)

3. 濱江果菜市場

另一個鄰近松山機場的濱江果菜市場，五樓停車場因為夠高，可以清楚拍到飛機機身，更吸引人的是還可以把台北知名地標圓山飯店一起入鏡。

老地方觀機平台。(Instagram／elena_0921)

4. 老地方觀機平台

台北市劍潭山上的老地方觀機平台，是可以俯瞰大台北夜景的熱門地點，也成為觀看松山機場飛機起降的好地方。

空軍一號景觀咖啡廳。(Instagram／plumtreelu)

5. 空軍一號景觀咖啡廳

松山機場跑道旁的景觀咖啡廳可以就近一覽整個機場，同時還可以搭配餐點、咖啡，更為愜意。

(中時電子報)