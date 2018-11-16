反核食公投重行公告 法官痛斥中選會：視法律為無物！

2018年11月16日 12:42 中時 王己由

「反核食公投」中選會本月2日再度重行公告行政院意見書，公投案領銜人、國民黨副主席郝龍斌，認為中選會違反行政中立，聲請停止執行重行公告並另提定暫時狀態假處分，不能發放選舉公報。台北高等行政法院今(16)日上午開庭審理，法官當庭指責中選會，明確違反公投法規定投票日前28天前公告的規定，怒斥「簡直視法律為無物」，限中選會今日下午要把相關陳述意見送達法院。

郝龍斌庭後指出，中選會道道地地屈服在行政院之下，「簡直是西廠」，要求中選會主委陳英鈐下台、中選會要收回公報。他質疑，如果法院裁准聲請，中選會卻說時間來不及無法收回，「中選會的公告難道可拘束法院、法官嗎？中選會比司法機關還大嗎？」這就是破壞司法、選舉中立最嚴重的惡例，他相信行政法院會裁定讓中選會收回公報內容、按照10月24日的版本對外公告。

九合一大選綁公投，將在本月24日投票，本次公投提案共10項。繼下一代幸福聯盟針對第12案向法院聲請停止執行，台北高等行政法院裁准且命中選會不得在選舉公報刊登政院新的意見書後，郝龍斌領銜提出的公投第九案：「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」中選會10月24日公告後，又在11月2日重行公告，放入行政院意見書。

因中選會已印製完成選舉公報並發到區公所，郝龍斌認為中選會此舉明顯違法、違反行政中立，因此昨日緊急向北高行聲請假處分和停止執行。他主張，依公投法第17條，政府對公投法意見，必須在選舉前28天內公告，但對反核食等四個公投案，政院竟在11月2日又重行公告，放入行政院意見書，中選會公然違法。

法院昨日收到聲請狀後，火速在今(16)日上午開庭。郝的委任律師葉慶元表明選舉在即，已無時間先向原處分機關或上級機關申請停止執行，且行政院在公報上加入相關說明文字，向其申請沒實益，才直接向法院聲請。

中選會委任律師伍徹輿反駁，全部公投公報都已印製完成，且該提案新增的內容沒改變，不會影響投票權人的認知。法官魏式瑜當庭質疑，「言下之意是法官要受中選會拘束？要吞下去？新增意見書有什麼公益？大家不想吃核食不是公益嗎？」

法官還說，公投法規定投票前28日公告，用意就是要讓公民知道在選什麼，不遵守規定就是突襲，且行政院早該提出意見書，行政機關依法行政，法院依法判決，新增內容沒有影響是中選會的主觀認知，無論如何就是不能違反規定。

中選會律師說，昨日才收到法院開庭通知，來不及準備相關書狀意見，法官表示，這不是一般訴訟，非常急，且下周就要投票，法院必須很快下裁定，「依照我的速度說不定今天就裁出來了！」收到這種案子就該連夜寫出，命中選會這方要在今(16)日下午盡速傳真書狀意見到法院，另聲請人有意見也要趕快傳真進來，兩案都候核辦。

(中時 )