管制19年！中橫便道開放公車通行 梨山居民超開心

2018年11月16日 12:51 中時 王文吉

台中市長林佳龍（右三）、立委江啟臣（左二）參加梨山幸福巴士通車典禮。（王文吉攝）

865路梨山幸福巴士由豐原客運經營，以25人座中型巴士行駛中橫便道，採預約制搭乘。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（左）與「865路梨山幸福巴士」首批遊客合影。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（左）歡送首批遊客搭乘幸福巴士前往梨山。（王文吉攝）

中橫便道開放遊客搭公車了！省道台8線中橫谷關至梨山路段因921地震毀損，降級為「便道」，管制通行長達19年。經公路總局斥資9.2億元，以3年時間優化路況，16日上午在谷關由台中市長林佳龍、立委江啟臣等共同宣布「中橫便道開放客運中巴無差別復駛」，讓當地居民相當開心。

「中橫便道梨山幸福巴士通車典禮」在谷關的東西橫貫公路牌樓前舉行，台中市長林佳龍、交通局長王義川、交通部常務次長祁文中、立委江啟臣、豐原客運董事長林伯洋等人均到場見證865路公車通行中橫，副市長林陵三並親自搭乘865路公車前往梨山，視察開通成果。

林佳龍表示，過去民眾若搭乘豐原客運前往梨山，須繞行南投，車程長達6小時，開放中橫便道後，大幅減少搭車時間，也能享有公車10公里免費；搭乘865路公車上梨山後，還能轉乘866路公車前往福壽山、武陵農場等地，歡迎大家坐公車進梨山，體驗台中的美好。

林佳龍說，中橫便道開放865路公車通行，就像打通中台灣交通的「任督二脈」，不僅保障梨山地區人民行的權益，還帶動和平、豐原、石岡、新社等整體山城發展，強化在地觀光、農業等產業。感謝立委江啟臣在立法院積極推動打通中橫便道，並爭取預算，會勘過無數次。

江啟臣也感謝中央跟地方政府與大家共同努力，他說，中巴通行是一個暢通的開始，林市長也提到希望進一步恢復省道通行，不見得要走青山上線，而應該是找出一條能夠讓居民安全便利回家的路，交通部對此責無旁貸，希望政府給人民的承諾都能一一實現。

交通部常務次長祁文中表示，中央於104至107年編列9.2億元進行中橫交通安全改善，經過改善後，這幾年進行資料分析，發現致災率已逐漸減少，因此經過評估，先開放中巴通行，將可為當地經濟帶來助益。

交通局表示，865路公車初期配合中橫便道開放時段，每日開行6個班次，沿途停靠谷關、台電前、上台電、上谷關、新佳陽、梨山站；抵達梨山後有866路公車接駁往福壽山及武陵農場，沿途停靠梨山文物陳列館、梨山中小學/耶穌堂、梨山長老教會等知名景點，兩路公車均享10公里免費及票價60元上限優惠。

交通局指出，865路公車配合中橫便道管制，採預約式搭乘，但便道可能因天災或天候封閉，交通局已與交通部公路總局、豐原客運等單位成立聯繫窗口，若便道封閉，將由豐原客運透過預約時所留下的聯絡方式，通知停駛資訊。

(中時 )