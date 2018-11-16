北京回應彭斯東協峰會與李克強互動藏玄機

2018年11月16日 12:43 中時 李文輝

美國副總統彭斯與大陸總理李克強15日在新加坡東協峰會簡短交談，具體內容未公開，此前美方表示彭斯沒有會見大陸官員計畫，大陸外交部發言人華春瑩昨在例行記者會表示還不了解彭李見面相關情況，但她表示，大家都坐在一個屋簷下，出席多邊會議時，希望所有國家領導人、各國各界人士都能有個平等、尊重友好的交流，不斷增進互信、了解、友誼和合作。美國之音今報導，華春瑩發言與外交部官網內容有些許出入，暗藏玄機。

美國之音報導，同一場記者會上，華春瑩闡述陸方在美陸經貿磋商問題上的原則立場時罕見地加入了「對等」一詞。外交部官網公布的記者會問答文字記錄中，原文照登，但該官網登出的英文稿則將「對等」譯成「equality（平等）」而不是國際事務中較為流行的英文對應詞──「reciprocal」。

關於美陸經貿磋商，華春瑩表示，在這個問題上，陸方不欠誰，不求誰，更不怕誰。她說，「在遵守國際規則問題上，中國一向是模範生。」

此前一天，路透社報導說，陸已對美提出廣泛的貿易改革要求書面回覆。美國之音報導，路透社記者在大陸外交部例行記者會上問，美國副總統彭斯稱，他沒有計畫在東協峰會上會見大陸官員，是否意味著陸方認為受到冷落，陸方是否希望與彭斯會面？

然而，大陸外交部網站上刊登的文字稿，對華春瑩回答路透社提問的一些原話有所刪改。如「中美之間每天交往很多，我們為什麼非要去求見他呢？」以及「你該問問中方，我們願不願意見？」等表述在文字稿中已經不見蹤影。

報導指出，東協峰會上，美陸關係與南海問題受到關注。彭斯在講話中說，「帝國和侵略行徑」在該地區是不被容忍的。他還強調了美國對印太地區「堅定而持久」的承諾。彭斯的講話，顯然針對大陸日益增長的影響力和在南海的軍事擴張。

(中時 )