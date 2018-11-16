新北》新板特區蘇貞昌攬功 新北市府列大事紀狠打臉

2018年11月16日 12:48 中時 葉德正

民進黨新北市長候選人蘇貞昌近日強調「新板特區」的繁榮，以及國際連鎖飯店進駐，都是因他而起，新北市府祥列大事紀，強調「新板特區計畫」及後續都市規劃，早在1994年尤清縣長年代已發布實施，希爾頓酒店進駐是2009年周錫瑋前縣長變更為第二種特定專用區，才有機會發展商辦旅館，直言蘇貞昌不要膨風。

新北市府指出，「新板特區計畫」及後續都市規劃是尤清縣長時代完成，顯然蘇老縣長刻意掩蓋事實，甚至連同一政黨的前輩所做的努力，都視而不見，形同造假。

希爾頓酒店的進駐，是2009年周錫瑋前縣長時代，先變更為第二種特定專用區後，才有機會發展商辦旅館，並在今年順利開幕，與蘇前縣長2任8年，根本毫無關係，但他居然也明目張膽的視為個人業績，不知是時代久遠，還是想在個人所謂招商成績上，意圖灌水。希望蘇前縣長不要老是收割市府團隊及新北市升格以來，長期共同努力的成果。

新北市自升格後，新板特區陸續有2012年板橋大遠百Mega City、2013年麗寶百貨秀泰影城開幕、曼哈頓金融大樓、遠東百貨企業總部Mega Tower啟用、2016年新光人壽投資銀髮世代指標性建築「新板傑仕堡」、2017年板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅與新光人壽新板金融大樓開幕。

尤其連續8年舉辦全台最熱鬧且享譽國際的「歡樂耶誕城」，讓活動所在的新板特區成為亞洲、甚至全世界著名的都會景點，這成績是市府團隊及全體市民一起打拚的結果，還請蘇前縣長不要隨便膨風，什麼都是你。

(中時 )