桃園 》檢舉「鄭文燦行政不中立」 陳學聖籲監委依法彈劾

陳學聖赴監院檢舉鄭文燦行政不中立。（楊佳穎攝）

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投票日逼近，國民黨桃園市長候選人陳學聖16日與市議員候選人梁為超一同召開記者會，指控桃園市長鄭文燦及市府行政團隊違反行政中立，以公務之名行政黨輔選之實，嚴重損毀民主價值。隨後，兩人更一路從桃園趕赴監察院，向監委檢舉、提出陳述書，呼籲監委調查後依法彈劾，遏止歪風。

陳學聖指出，依照銓敘部函釋，參加公職人員選舉之民選行政首長，從候選人名單公告日起，至投票日止，均應請事假或休假，且不得為選舉或政治活動，動用行政資源、行使職務權力、利用職務關係或使用職銜名器，以維護行政中立之公務環境。

陳學聖進一步說，鄭文燦已於11月8日依規定請假，指定職務代理為桃園市副市長王明德，但選戰開打至今，鄭文燦及市府團隊依然故我，將市府活動當成造勢活動、活動邀請函作為選戰文宣，行徑甚囂、傲慢。

他指出，像是出席市府舉辦的活動，鄭文燦都穿著印有「市長」字樣的背心，也被主辦單位奉為座上賓，出入都有市府官員陪同，甚至邀鄭「主持」典禮儀式；此外，市府活動邀請函中，也毫不顧忌寫上「桃園市長鄭文燦 敬邀」字樣，典禮程序表還清楚標示「市長致詞」。

陳學聖痛批，鄭文燦及市府團隊無視法令、違反亂紀，令人不齒，因此特別要求監委調查，別讓台灣的民主政治蒙羞、讓選舉產生不對稱狀況，也希望遏止這種歪風，「不管鄭文燦會不會連任成功，調查、彈劾一定要辦，讓候選人知道必須維持行政中立。」

(中時 )

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